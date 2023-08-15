https://ria.ru/20230815/lotosnik-1890194103.html

Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области

Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области - РИА Новости, 15.08.2023

Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области

Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области, первую партию передадут в зону спецоперации уже в ближайшее время, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:43

2023-08-15T13:43

2023-08-15T13:43

астраханская область

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области, первую партию передадут в зону спецоперации уже в ближайшее время, сообщает администрация губернатора региона. "Производство дронов под названием "Лотосник" запустили в Астраханской области. Предприятие готово поставлять до 500 беспилотных летательных аппаратов в месяц", - говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотники "находят врага даже в самых укромных местах и спасают жизни ребят". Первую партию планируется передать в зону СВО уже в ближайшее время. "В первую очередь дроны будут направлены в части, где проходят службу астраханские бойцы. Им не придется дополнительно прошивать и настраивать беспилотники", - приводятся в сообщении слова начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Астраханской области подполковника Евгения Белова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230809/astrakhan-1889089828.html

астраханская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область