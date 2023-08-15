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Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области - РИА Новости, 15.08.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
13:43 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/lotosnik-1890194103.html
Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области
Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области - РИА Новости, 15.08.2023
Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области
Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области, первую партию передадут в зону спецоперации уже в ближайшее время, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:43
2023-08-15T13:43
астраханская область
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области, первую партию передадут в зону спецоперации уже в ближайшее время, сообщает администрация губернатора региона. "Производство дронов под названием "Лотосник" запустили в Астраханской области. Предприятие готово поставлять до 500 беспилотных летательных аппаратов в месяц", - говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотники "находят врага даже в самых укромных местах и спасают жизни ребят". Первую партию планируется передать в зону СВО уже в ближайшее время. "В первую очередь дроны будут направлены в части, где проходят службу астраханские бойцы. Им не придется дополнительно прошивать и настраивать беспилотники", - приводятся в сообщении слова начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Астраханской области подполковника Евгения Белова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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астраханская область
Астраханская область, Астраханская область

Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области

© Администрация Астраханского края В Астраханской области запустили производство дронов "Лотосник"
 В Астраханской области запустили производство дронов Лотосник
© Администрация Астраханского края
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области, первую партию передадут в зону спецоперации уже в ближайшее время, сообщает администрация губернатора региона.
"Производство дронов под названием "Лотосник" запустили в Астраханской области. Предприятие готово поставлять до 500 беспилотных летательных аппаратов в месяц", - говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотники "находят врага даже в самых укромных местах и спасают жизни ребят". Первую партию планируется передать в зону СВО уже в ближайшее время.
© Администрация Астраханского края В Астраханской области запустили производство дронов "Лотосник"
 В Астраханской области запустили производство дронов Лотосник
В Астраханской области запустили производство дронов "Лотосник"
© Администрация Астраханского края
1 из 2
© Администрация Астраханского края В Астраханской области запустили производство дронов "Лотосник"
 В Астраханской области запустили производство дронов Лотосник
В Астраханской области запустили производство дронов "Лотосник"
© Администрация Астраханского края
2 из 2
В Астраханской области запустили производство дронов "Лотосник"
© Администрация Астраханского края
1 из 2
В Астраханской области запустили производство дронов "Лотосник"
© Администрация Астраханского края
2 из 2
"В первую очередь дроны будут направлены в части, где проходят службу астраханские бойцы. Им не придется дополнительно прошивать и настраивать беспилотники", - приводятся в сообщении слова начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Астраханской области подполковника Евгения Белова.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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