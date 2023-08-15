В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов
В Ростове-на-Дону предложили сформировать льготы для водителей автобусов
Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Социальные гарантии для водителей автотранспорта в Ростовской области позволили бы решить вопрос с дефицитом кадров в этой сфере, считает председатель ассоциации перевозчиков региона Магомед Дарсигов.
Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось заседание экспертной площадки, посвященной качеству транспортного обслуживания жителей региона.
"В отрасли пассажирских перевозок острый дефицит водителей. На Дону обновляется подвижной состав, только в этом году на маршруты выйдут почти 200 новых автобусов, а управлять ими некому. Решением проблемы может стать льготная ипотека для молодых водителей. Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень", - приводятся слова Дарсигова в сообщении правительства региона.
Депутат Заксобрания области Бесарион Месхи, в свою очередь, предложил расширить программу создания интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации на крупные города Ростовской области. Депутат Заксобрания региона Игорь Бураков отметил важность развития электротранспорта, который решает задачи в сфере экологии и здоровья граждан. Гендиректор ООО "Траст Маринер" Раджив Мирзалиев также выступил за развитие в регионе транспортных туристических маршрутов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проработать предложения, определив при формировании бюджета наиболее востребованные инициативы. "Города и другие населенные пункты области будут постоянно меняться, мы сейчас видим, как идет их развитие. И транспорт должен успевать за этими изменениями... Главное при этом - обеспечивать качество обслуживания пассажиров", - сказал губернатор.
По информации правительства региона, в Ростовской области системно обновляется подвижной состав и расширяется действующая маршрутная сеть. Для 17 городов и районов области закупят 158 новых автобусов. Еще 40 электробусов и 14 зарядных станций приобретут для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Завершается обновление трамвайной инфраструктуры в Таганроге, аналогичная работа начата в Ростове-на-Дону. Развивается водное сообщение, растет пассажиропоток на городской электричке.