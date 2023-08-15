https://ria.ru/20230815/lgoty-1890240103.html

В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов

В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов - РИА Новости, 15.08.2023

В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов

Социальные гарантии для водителей автотранспорта в Ростовской области позволили бы решить вопрос с дефицитом кадров в этой сфере, считает председатель... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:10

2023-08-15T16:10

2023-08-15T16:10

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

таганрог

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Социальные гарантии для водителей автотранспорта в Ростовской области позволили бы решить вопрос с дефицитом кадров в этой сфере, считает председатель ассоциации перевозчиков региона Магомед Дарсигов. Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось заседание экспертной площадки, посвященной качеству транспортного обслуживания жителей региона. "В отрасли пассажирских перевозок острый дефицит водителей. На Дону обновляется подвижной состав, только в этом году на маршруты выйдут почти 200 новых автобусов, а управлять ими некому. Решением проблемы может стать льготная ипотека для молодых водителей. Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень", - приводятся слова Дарсигова в сообщении правительства региона. Депутат Заксобрания области Бесарион Месхи, в свою очередь, предложил расширить программу создания интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации на крупные города Ростовской области. Депутат Заксобрания региона Игорь Бураков отметил важность развития электротранспорта, который решает задачи в сфере экологии и здоровья граждан. Гендиректор ООО "Траст Маринер" Раджив Мирзалиев также выступил за развитие в регионе транспортных туристических маршрутов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проработать предложения, определив при формировании бюджета наиболее востребованные инициативы. "Города и другие населенные пункты области будут постоянно меняться, мы сейчас видим, как идет их развитие. И транспорт должен успевать за этими изменениями... Главное при этом - обеспечивать качество обслуживания пассажиров", - сказал губернатор. По информации правительства региона, в Ростовской области системно обновляется подвижной состав и расширяется действующая маршрутная сеть. Для 17 городов и районов области закупят 158 новых автобусов. Еще 40 электробусов и 14 зарядных станций приобретут для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Завершается обновление трамвайной инфраструктуры в Таганроге, аналогичная работа начата в Ростове-на-Дону. Развивается водное сообщение, растет пассажиропоток на городской электричке.

https://ria.ru/20230812/rostov-1889676104.html

https://ria.ru/20230808/upravlentsy-1888873912.html

ростов-на-дону

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таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, василий голубев