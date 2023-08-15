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В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов - РИА Новости, 15.08.2023
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Ростовская область
 
16:10 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/lgoty-1890240103.html
В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов
В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов - РИА Новости, 15.08.2023
В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов
Социальные гарантии для водителей автотранспорта в Ростовской области позволили бы решить вопрос с дефицитом кадров в этой сфере, считает председатель... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:10
2023-08-15T16:10
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
таганрог
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Социальные гарантии для водителей автотранспорта в Ростовской области позволили бы решить вопрос с дефицитом кадров в этой сфере, считает председатель ассоциации перевозчиков региона Магомед Дарсигов. Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось заседание экспертной площадки, посвященной качеству транспортного обслуживания жителей региона. "В отрасли пассажирских перевозок острый дефицит водителей. На Дону обновляется подвижной состав, только в этом году на маршруты выйдут почти 200 новых автобусов, а управлять ими некому. Решением проблемы может стать льготная ипотека для молодых водителей. Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень", - приводятся слова Дарсигова в сообщении правительства региона. Депутат Заксобрания области Бесарион Месхи, в свою очередь, предложил расширить программу создания интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации на крупные города Ростовской области. Депутат Заксобрания региона Игорь Бураков отметил важность развития электротранспорта, который решает задачи в сфере экологии и здоровья граждан. Гендиректор ООО "Траст Маринер" Раджив Мирзалиев также выступил за развитие в регионе транспортных туристических маршрутов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проработать предложения, определив при формировании бюджета наиболее востребованные инициативы. "Города и другие населенные пункты области будут постоянно меняться, мы сейчас видим, как идет их развитие. И транспорт должен успевать за этими изменениями... Главное при этом - обеспечивать качество обслуживания пассажиров", - сказал губернатор. По информации правительства региона, в Ростовской области системно обновляется подвижной состав и расширяется действующая маршрутная сеть. Для 17 городов и районов области закупят 158 новых автобусов. Еще 40 электробусов и 14 зарядных станций приобретут для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Завершается обновление трамвайной инфраструктуры в Таганроге, аналогичная работа начата в Ростове-на-Дону. Развивается водное сообщение, растет пассажиропоток на городской электричке.
https://ria.ru/20230812/rostov-1889676104.html
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ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, василий голубев
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Таганрог, Василий Голубев
В Ростове-на-Дону предложили дать льготы водителям автобусов

В Ростове-на-Дону предложили сформировать льготы для водителей автобусов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Социальные гарантии для водителей автотранспорта в Ростовской области позволили бы решить вопрос с дефицитом кадров в этой сфере, считает председатель ассоциации перевозчиков региона Магомед Дарсигов.
Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось заседание экспертной площадки, посвященной качеству транспортного обслуживания жителей региона.
Стационарные точки сбора подписей за переименование города открыты в Ростове - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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12 августа, 10:19
"В отрасли пассажирских перевозок острый дефицит водителей. На Дону обновляется подвижной состав, только в этом году на маршруты выйдут почти 200 новых автобусов, а управлять ими некому. Решением проблемы может стать льготная ипотека для молодых водителей. Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень", - приводятся слова Дарсигова в сообщении правительства региона.
Депутат Заксобрания области Бесарион Месхи, в свою очередь, предложил расширить программу создания интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации на крупные города Ростовской области. Депутат Заксобрания региона Игорь Бураков отметил важность развития электротранспорта, который решает задачи в сфере экологии и здоровья граждан. Гендиректор ООО "Траст Маринер" Раджив Мирзалиев также выступил за развитие в регионе транспортных туристических маршрутов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проработать предложения, определив при формировании бюджета наиболее востребованные инициативы. "Города и другие населенные пункты области будут постоянно меняться, мы сейчас видим, как идет их развитие. И транспорт должен успевать за этими изменениями... Главное при этом - обеспечивать качество обслуживания пассажиров", - сказал губернатор.
По информации правительства региона, в Ростовской области системно обновляется подвижной состав и расширяется действующая маршрутная сеть. Для 17 городов и районов области закупят 158 новых автобусов. Еще 40 электробусов и 14 зарядных станций приобретут для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Завершается обновление трамвайной инфраструктуры в Таганроге, аналогичная работа начата в Ростове-на-Дону. Развивается водное сообщение, растет пассажиропоток на городской электричке.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 15:46
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуРостовская областьТаганрогВасилий Голубев
 
 
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