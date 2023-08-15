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В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 15.08.2023
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20:20 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/lepestok-1890298586.html
В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 15.08.2023
В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине ПФМ-1"Лепесток" в поселке Гольмовский Никитского района Горловки, сообщает мэр Горловки Иван... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:20
2023-08-15T20:20
в мире
горловка
иван приходько
стирол
донецкая народная республика
гольмовский
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине ПФМ-1"Лепесток" в поселке Гольмовский Никитского района Горловки, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."В посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в результате подрыва на украинской мине ПФМ-1 "Лепесток" мирный горловчанин получил ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
https://ria.ru/20230808/miny-1888815051.html
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горловка
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в мире, горловка, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, гольмовский
В мире, Горловка, Иван Приходько, Стирол, Донецкая Народная Республика, Гольмовский
В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине ПФМ-1"Лепесток" в поселке Гольмовский Никитского района Горловки, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
«
"В посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в результате подрыва на украинской мине ПФМ-1 "Лепесток" мирный горловчанин получил ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра.
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Жителей Кировского района Донецка предупредили о минах "Лепесток"
8 августа, 12:19
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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В миреГорловкаИван ПриходькоСтиролДонецкая Народная РеспубликаГольмовский
 
 
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