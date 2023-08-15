https://ria.ru/20230815/kupyansk-1890108204.html
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко
Украинские войска на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области, используя... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:08
2023-08-15T08:08
2023-08-15T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области, используя тактику "живого щита", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По данным Минобороны, войска РФ продвигаются на купянском направлении, в понедельник в оборонном ведомстве РФ заявили, что войска Украины потеряли за сутки на данном участке фронта до 65 военнослужащих. "На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями", - рассказал Марочко. Он уточнил, что, по данным воздушной разведки, также в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские силовики расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, вблизи другого жилого дома сделали капонир для бронетехники. "Во дворе жилого дома населенного пункта Петропавловка выявлен украинский минометный расчет. В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230814/kupyanskoe-1889994668.html
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889790169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко
Марочко: ВСУ возводят линию обороны в Купянске, используя тактику "живого щита"
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области, используя тактику "живого щита", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По данным Минобороны, войска РФ
продвигаются на купянском направлении, в понедельник в оборонном ведомстве РФ заявили, что войска Украины
потеряли за сутки на данном участке фронта до 65 военнослужащих.
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"На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным воздушной разведки, также в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские силовики расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, вблизи другого жилого дома сделали капонир для бронетехники.
"Во дворе жилого дома населенного пункта Петропавловка выявлен украинский минометный расчет. В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане", - добавил эксперт.
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