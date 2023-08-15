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ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kupyansk-1890108204.html
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко
Украинские войска на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области, используя... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:08
2023-08-15T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области, используя тактику "живого щита", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По данным Минобороны, войска РФ продвигаются на купянском направлении, в понедельник в оборонном ведомстве РФ заявили, что войска Украины потеряли за сутки на данном участке фронта до 65 военнослужащих. "На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями", - рассказал Марочко. Он уточнил, что, по данным воздушной разведки, также в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские силовики расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, вблизи другого жилого дома сделали капонир для бронетехники. "Во дворе жилого дома населенного пункта Петропавловка выявлен украинский минометный расчет. В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230814/kupyanskoe-1889994668.html
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889790169.html
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безопасность, россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко

Марочко: ВСУ возводят линию обороны в Купянске, используя тактику "живого щита"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет стрельбу из 82мм миномета
Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из 82мм миномета - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из 82мм миномета. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области, используя тактику "живого щита", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По данным Минобороны, войска РФ продвигаются на купянском направлении, в понедельник в оборонном ведомстве РФ заявили, что войска Украины потеряли за сутки на данном участке фронта до 65 военнослужащих.
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"На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным воздушной разведки, также в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские силовики расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, вблизи другого жилого дома сделали капонир для бронетехники.
"Во дворе жилого дома населенного пункта Петропавловка выявлен украинский минометный расчет. В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане", - добавил эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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