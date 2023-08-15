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Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 15.08.2023
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08:39 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/krym-1890110753.html
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 15.08.2023
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов
В ряде районов Крыма уничтожат взрывоопасные предметы, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:39
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республика крым
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В ряде районов Крыма уничтожат взрывоопасные предметы, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, город Старый Крым с 11.00 до 13.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230812/bespilotniki-1889661601.html
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республика крым, олег крючков
Республика Крым, Олег Крючков
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Власти Крыма предупредили жителей полуострова о возможных звуках взрывов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В ряде районов Крыма уничтожат взрывоопасные предметы, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, город Старый Крым с 11.00 до 13.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.
Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В Крыму сбили 14 беспилотников
12 августа, 05:51
 
Республика КрымОлег Крючков
 
 
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