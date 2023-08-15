https://ria.ru/20230815/krym-1890110753.html

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 15.08.2023

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

В ряде районов Крыма уничтожат взрывоопасные предметы, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:39

2023-08-15T08:39

2023-08-15T08:39

республика крым

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В ряде районов Крыма уничтожат взрывоопасные предметы, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, город Старый Крым с 11.00 до 13.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230812/bespilotniki-1889661601.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, олег крючков