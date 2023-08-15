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В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО
В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО - РИА Новости, 15.08.2023
В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО
В Красноярске из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для бойцов СВО, вынесли 1500 заготовок медицинских шин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:29
2023-08-15T05:29
2023-08-15T05:29
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. В Красноярске из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для бойцов СВО, вынесли 1500 заготовок медицинских шин, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" устанавливают причастных к совершению кражи из цеха благотворительной автономной некоммерческой организации , расположенной в Свердловском районе Красноярска", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что злоумышленники, по предварительным данным, вынесли из помещения 1500 заготовок медицинских шин. Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграмм-канале написала, что в цехе работает организация "Золотые руки Ангела", которая шьет экипировку для бойцов СВО. Пензина со ссылкой на представителя волонтеров сообщила, что злоумышленники также пытались вынести швейные машинки, но не смогли.
https://ria.ru/20230813/izbienie-1889771833.html
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происшествия, красноярск, свердловский район, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Свердловский район, Красноярский край
В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО
МВД: в Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для участников СВО