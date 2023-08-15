https://ria.ru/20230815/krazha-1890101026.html

В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО

В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО - РИА Новости, 15.08.2023

В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО

В Красноярске из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для бойцов СВО, вынесли 1500 заготовок медицинских шин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:29

2023-08-15T05:29

2023-08-15T05:29

происшествия

красноярск

свердловский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. В Красноярске из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для бойцов СВО, вынесли 1500 заготовок медицинских шин, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" устанавливают причастных к совершению кражи из цеха благотворительной автономной некоммерческой организации , расположенной в Свердловском районе Красноярска", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что злоумышленники, по предварительным данным, вынесли из помещения 1500 заготовок медицинских шин. Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграмм-канале написала, что в цехе работает организация "Золотые руки Ангела", которая шьет экипировку для бойцов СВО. Пензина со ссылкой на представителя волонтеров сообщила, что злоумышленники также пытались вынести швейные машинки, но не смогли.

https://ria.ru/20230813/izbienie-1889771833.html

красноярск

свердловский район

красноярский край

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происшествия, красноярск, свердловский район, красноярский край