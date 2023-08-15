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В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО - РИА Новости, 15.08.2023
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05:29 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/krazha-1890101026.html
В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО
В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО - РИА Новости, 15.08.2023
В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО
В Красноярске из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для бойцов СВО, вынесли 1500 заготовок медицинских шин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:29
2023-08-15T05:29
происшествия
красноярск
свердловский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. В Красноярске из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для бойцов СВО, вынесли 1500 заготовок медицинских шин, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" устанавливают причастных к совершению кражи из цеха благотворительной автономной некоммерческой организации , расположенной в Свердловском районе Красноярска", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что злоумышленники, по предварительным данным, вынесли из помещения 1500 заготовок медицинских шин. Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграмм-канале написала, что в цехе работает организация "Золотые руки Ангела", которая шьет экипировку для бойцов СВО. Пензина со ссылкой на представителя волонтеров сообщила, что злоумышленники также пытались вынести швейные машинки, но не смогли.
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красноярск
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происшествия, красноярск, свердловский район, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Свердловский район, Красноярский край
В Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для бойцов СВО

МВД: в Красноярске обокрали цех, который шил экипировку для участников СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. В Красноярске из цеха благотворительной организации, создающей экипировку для бойцов СВО, вынесли 1500 заготовок медицинских шин, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" устанавливают причастных к совершению кражи из цеха благотворительной автономной некоммерческой организации , расположенной в Свердловском районе Красноярска", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники, по предварительным данным, вынесли из помещения 1500 заготовок медицинских шин. Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграмм-канале написала, что в цехе работает организация "Золотые руки Ангела", которая шьет экипировку для бойцов СВО. Пензина со ссылкой на представителя волонтеров сообщила, что злоумышленники также пытались вынести швейные машинки, но не смогли.
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ПроисшествияКрасноярскСвердловский районКрасноярский край
 
 
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