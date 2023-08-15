https://ria.ru/20230815/krasnodar-1890198943.html

В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами

В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами - РИА Новости, 15.08.2023

В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами

Первая событийная площадка появится в столице Кубани при поддержке минкурортов края, на 10 гектарах кластера разместят две сцены, фудкорты, велотрек, амфитеатр... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:04

2023-08-15T14:04

2023-08-15T14:12

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КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Первая событийная площадка появится в столице Кубани при поддержке минкурортов края, на 10 гектарах кластера разместят две сцены, фудкорты, велотрек, амфитеатр и автокинотеатр, сообщили в пресс-службе администрации региона. Реализацию проекта обсудили врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий и мэр Краснодара Евгений Наумов. "Наконец, появится первая событийная площадка в городе. Говорили о ней давно. Проект готов, решается вопрос с финансированием строительства. Помимо этого, планируем привести в порядок природную среду, построить набережные, экотропы. И около десяти гектар почти пустой территории превратятся в туристический кластер", – передает пресс-служба слова Наумова, сказанные в беседе с Зарицким. По данным властей, объект разместят на месте бывшего авторынка на улице Обрывной. На площадке возведут две сцены, фудкорты, амфитеатр, пространство для детей, автокинотеатр, велотрек и парковку. "Уверен, получится отличная площадка для горожан и туристов, где можно отдохнуть, интересно провести досуг. В своей части мы поддержим проект", – сказал Михаил Зарицкий. На событийной площадке планируют проводить гастро- и музыкальные фестивали, детские, инклюзивные праздники, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888288635.html

https://ria.ru/20230803/finansirovanie-1888019948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодар, краснодарский край