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В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами - РИА Новости, 15.08.2023
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Краснодарский край
 
14:04 15.08.2023 (обновлено: 14:12 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/krasnodar-1890198943.html
В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами
В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами - РИА Новости, 15.08.2023
В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами
Первая событийная площадка появится в столице Кубани при поддержке минкурортов края, на 10 гектарах кластера разместят две сцены, фудкорты, велотрек, амфитеатр... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:04
2023-08-15T14:12
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Первая событийная площадка появится в столице Кубани при поддержке минкурортов края, на 10 гектарах кластера разместят две сцены, фудкорты, велотрек, амфитеатр и автокинотеатр, сообщили в пресс-службе администрации региона. Реализацию проекта обсудили врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий и мэр Краснодара Евгений Наумов. "Наконец, появится первая событийная площадка в городе. Говорили о ней давно. Проект готов, решается вопрос с финансированием строительства. Помимо этого, планируем привести в порядок природную среду, построить набережные, экотропы. И около десяти гектар почти пустой территории превратятся в туристический кластер", – передает пресс-служба слова Наумова, сказанные в беседе с Зарицким. По данным властей, объект разместят на месте бывшего авторынка на улице Обрывной. На площадке возведут две сцены, фудкорты, амфитеатр, пространство для детей, автокинотеатр, велотрек и парковку. "Уверен, получится отличная площадка для горожан и туристов, где можно отдохнуть, интересно провести досуг. В своей части мы поддержим проект", – сказал Михаил Зарицкий. На событийной площадке планируют проводить гастро- и музыкальные фестивали, детские, инклюзивные праздники, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888288635.html
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общество, краснодар, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре появится событийная площадка с автокинотеатром и сценами

В Краснодаре появится первая событийная площадка с автокинотеатром и сценами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Первая событийная площадка появится в столице Кубани при поддержке минкурортов края, на 10 гектарах кластера разместят две сцены, фудкорты, велотрек, амфитеатр и автокинотеатр, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Реализацию проекта обсудили врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий и мэр Краснодара Евгений Наумов.
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«
"Наконец, появится первая событийная площадка в городе. Говорили о ней давно. Проект готов, решается вопрос с финансированием строительства. Помимо этого, планируем привести в порядок природную среду, построить набережные, экотропы. И около десяти гектар почти пустой территории превратятся в туристический кластер", – передает пресс-служба слова Наумова, сказанные в беседе с Зарицким.
По данным властей, объект разместят на месте бывшего авторынка на улице Обрывной. На площадке возведут две сцены, фудкорты, амфитеатр, пространство для детей, автокинотеатр, велотрек и парковку.
«
"Уверен, получится отличная площадка для горожан и туристов, где можно отдохнуть, интересно провести досуг. В своей части мы поддержим проект", – сказал Михаил Зарицкий.
На событийной площадке планируют проводить гастро- и музыкальные фестивали, детские, инклюзивные праздники, добавляют в пресс-службе.
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