https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890137785.html
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу
Украинским войскам не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки ВС РФ позволяет гибко реагировать на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:55
2023-08-15T10:55
2023-08-15T10:55
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским войскам не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки ВС РФ позволяет гибко реагировать на замыслы "западных кураторов", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу
Шойгу: ВСУ не могут добиться результатов в разрекламированном контрнаступлении