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ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890137785.html
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу
Украинским войскам не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки ВС РФ позволяет гибко реагировать на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:55
2023-08-15T10:55
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским войскам не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки ВС РФ позволяет гибко реагировать на замыслы "западных кураторов", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ не могут добиться результатов в разрекламированном контрнаступлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским войскам не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки ВС РФ позволяет гибко реагировать на замыслы "западных кураторов", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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