https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890137785.html

ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу

ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу

Украинским войскам не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки ВС РФ позволяет гибко реагировать на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:55

2023-08-15T10:55

2023-08-15T10:55

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским войскам не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки ВС РФ позволяет гибко реагировать на замыслы "западных кураторов", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, вооруженные силы украины