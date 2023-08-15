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"Невозможно пройти". Стало известно, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html
"Невозможно пройти". Стало известно, что Россия устроила ВСУ
"Невозможно пройти". Стало известно, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
"Невозможно пройти". Стало известно, что Россия устроила ВСУ
Украинское контрнаступление окончательно провалилось из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись ВСУ, сообщил в эфире телеканала CNN бывший полковник ВВС... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:33
2023-08-15T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинское контрнаступление окончательно провалилось из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись ВСУ, сообщил в эфире телеканала CNN бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон.“За восемь месяцев они (ВСУ, – Прим.ред.) никуда не продвинулись, все статично”, – посетовал он.Лейтон подчеркнул, что армия России великолепно подготовилась к украинскому контрнаступлению. Благодаря двойным, а местами тройным линиям обороны, ей удается не давать противнику наступать.“Через эту оборону просто невозможно пройти”, – признался полковник.Он также отметил, что еще одной проблемой стала авиация. Сейчас Киев запрашивает истребители F-16, однако обучение полетам на них займет много времени, ведь управление там кардинально отличается от того, к чему привыкли в ВСУ.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230814/vsu-1890023299.html
https://ria.ru/20230815/otstuplenie-1890099762.html
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в мире, киев, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"Невозможно пройти". Стало известно, что Россия устроила ВСУ

Экс-полковник Лейтон: Украина не смогла добиться успехов в контрнаступлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинское контрнаступление окончательно провалилось из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись ВСУ, сообщил в эфире телеканала CNN бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон.
“За восемь месяцев они (ВСУ, – Прим.ред.) никуда не продвинулись, все статично”, – посетовал он.
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Лейтон подчеркнул, что армия России великолепно подготовилась к украинскому контрнаступлению. Благодаря двойным, а местами тройным линиям обороны, ей удается не давать противнику наступать.
“Через эту оборону просто невозможно пройти”, – признался полковник.
Он также отметил, что еще одной проблемой стала авиация. Сейчас Киев запрашивает истребители F-16, однако обучение полетам на них займет много времени, ведь управление там кардинально отличается от того, к чему привыкли в ВСУ.
ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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