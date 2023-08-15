https://ria.ru/20230815/konfrontatsiya-1890134935.html
Путин призвал мировое сообщество к объединению
Путин призвал мировое сообщество к объединению - РИА Новости, 15.08.2023
Путин призвал мировое сообщество к объединению
Президент России Владимир Путин заявил, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровнях, и нейтрализовать существующие вызовы и риски можно, лишь... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:44
2023-08-15T10:44
2023-08-15T10:44
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровнях, и нейтрализовать существующие вызовы и риски можно, лишь объединив усилия мирового сообщества. "Сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230815/oon-1890133620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин призвал мировое сообщество к объединению
Путин: снизить конфронтацию можно, лишь объединив усилия мирового сообщества
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровнях, и нейтрализовать существующие вызовы и риски можно, лишь объединив усилия мирового сообщества.
"Сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
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