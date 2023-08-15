https://ria.ru/20230815/konfrontatsiya-1890134935.html

Путин призвал мировое сообщество к объединению

Путин призвал мировое сообщество к объединению - РИА Новости, 15.08.2023

Путин призвал мировое сообщество к объединению

Президент России Владимир Путин заявил, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровнях, и нейтрализовать существующие вызовы и риски можно, лишь... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:44

2023-08-15T10:44

2023-08-15T10:44

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровнях, и нейтрализовать существующие вызовы и риски можно, лишь объединив усилия мирового сообщества. "Сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/oon-1890133620.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика