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Шойгу высказался о провокациях Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.08.2023
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10:39 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/konflikty-1890133333.html
Шойгу высказался о провокациях Запада на Ближнем Востоке
Шойгу высказался о провокациях Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу высказался о провокациях Запада на Ближнем Востоке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал высокой вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты на Ближнем Востоке. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:39
2023-08-15T10:39
сергей шойгу
ближний восток
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал высокой вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты на Ближнем Востоке. "Однако есть высокая вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты в регионе. Потенциальных горячих точек здесь предостаточно", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, к такому негативному развитию событий необходимо готовиться, принимать упреждающие меры, в том числе в сфере военной самодостаточности. Минобороны России намерено наращивать всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире, заверил Шойгу. В целом ситуация на Ближнем Востоке складывается позитивно, сказал он. Возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств стало мощным стабилизирующим фактором для всего региона, а последствия данного решения носят стратегический характер, добавил министр. Кроме того, с нормализацией саудовско-иранских отношений в регионе постепенно создается независимая система безопасности, подчеркнул он.
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сергей шойгу, ближний восток, россия
Сергей Шойгу, Ближний Восток, Россия
Шойгу высказался о провокациях Запада на Ближнем Востоке

Шойгу: Запад может продолжить провоцировать конфликты на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал высокой вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты на Ближнем Востоке.
"Однако есть высокая вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты в регионе. Потенциальных горячих точек здесь предостаточно", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, к такому негативному развитию событий необходимо готовиться, принимать упреждающие меры, в том числе в сфере военной самодостаточности. Минобороны России намерено наращивать всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире, заверил Шойгу.
В целом ситуация на Ближнем Востоке складывается позитивно, сказал он. Возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств стало мощным стабилизирующим фактором для всего региона, а последствия данного решения носят стратегический характер, добавил министр. Кроме того, с нормализацией саудовско-иранских отношений в регионе постепенно создается независимая система безопасности, подчеркнул он.
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