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Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности - РИА Новости, 15.08.2023
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10:21 15.08.2023 (обновлено: 10:53 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/konferentsiya-1890127927.html
Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности
Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности - РИА Новости, 15.08.2023
Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности
Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что открытые дискуссии по этой теме важны в РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:21
2023-08-15T10:53
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что открытые дискуссии по этой теме важны в условиях формирования многополярного мира и большинство стран сегодня готовы отстаивать свой суверенитет."Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу - именно вместе, на равных - предстоит созидать контуры будущего", - сказал Путин.Он указал на то, что сегодня последовательно идет формирование многополярного мира."Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры", - заметил президент РФ.По словам Путина, все это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное – реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей.
https://ria.ru/20230815/konfrontatsiya-1890134935.html
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности

Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что открытые дискуссии по этой теме важны в условиях формирования многополярного мира и большинство стран сегодня готовы отстаивать свой суверенитет.
"Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу - именно вместе, на равных - предстоит созидать контуры будущего", - сказал Путин.
Он указал на то, что сегодня последовательно идет формирование многополярного мира.
"Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры", - заметил президент РФ.
По словам Путина, все это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное – реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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