https://ria.ru/20230815/konferentsiya-1890127927.html

Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности

Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности - РИА Новости, 15.08.2023

Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности

Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что открытые дискуссии по этой теме важны в РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:21

2023-08-15T10:21

2023-08-15T10:53

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что открытые дискуссии по этой теме важны в условиях формирования многополярного мира и большинство стран сегодня готовы отстаивать свой суверенитет."Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу - именно вместе, на равных - предстоит созидать контуры будущего", - сказал Путин.Он указал на то, что сегодня последовательно идет формирование многополярного мира."Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры", - заметил президент РФ.По словам Путина, все это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное – реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей.

https://ria.ru/20230815/konfrontatsiya-1890134935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, безопасность, россия