https://ria.ru/20230815/kompensatsii-1890110864.html

Приморцам, потерявшим имущество из-за тайфуна, выплатят компенсации

Приморцам, потерявшим имущество из-за тайфуна, выплатят компенсации - РИА Новости, 15.08.2023

Приморцам, потерявшим имущество из-за тайфуна, выплатят компенсации

Жители Приморья, полностью утратившие имущество в результате наводнения из-за тайфуна "Ханун", получат по 100 тысяч рублей, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:39

2023-08-15T08:39

2023-08-15T08:39

происшествия

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Жители Приморья, полностью утратившие имущество в результате наводнения из-за тайфуна "Ханун", получат по 100 тысяч рублей, сообщает краевое правительство. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю. На утро вторника число подтопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае сократилось до 2945. Без дорожного сообщения остаются 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. "Благодаря введению регионального режима ЧС пострадавшие граждане смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, если вода зашла в дом на 10 сантиметров или есть повреждения конструктива помещения; по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, если частично пострадало имущество; по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за полную утрату имущества", - говорится в сообщении. Подать заявление на получение 10 тысяч рублей можно в местной администрации, в МФЦ, ПВР, позже и на Госуслугах. Решение о выплате в 50 тысяч и 100 тысяч рублей будет приниматься по итогам обхода домов комиссиями. По данным властей, на утро вторника вода в затопленных населенных пунктах начала спадать, начинают работу комиссии по оценке ущерба. Кожемяко также отметил, что помощь в просушке помещений, уборке территорий, других необходимых работах окажут спасатели.

https://ria.ru/20230815/shtorm-1890094809.html

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890098495.html

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, олег кожемяко