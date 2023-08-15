https://ria.ru/20230815/kompensatsii-1890110864.html
Приморцам, потерявшим имущество из-за тайфуна, выплатят компенсации
Приморцам, потерявшим имущество из-за тайфуна, выплатят компенсации - РИА Новости, 15.08.2023
Приморцам, потерявшим имущество из-за тайфуна, выплатят компенсации
Жители Приморья, полностью утратившие имущество в результате наводнения из-за тайфуна "Ханун", получат по 100 тысяч рублей, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:39
2023-08-15T08:39
2023-08-15T08:39
происшествия
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Жители Приморья, полностью утратившие имущество в результате наводнения из-за тайфуна "Ханун", получат по 100 тысяч рублей, сообщает краевое правительство. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю. На утро вторника число подтопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае сократилось до 2945. Без дорожного сообщения остаются 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. "Благодаря введению регионального режима ЧС пострадавшие граждане смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, если вода зашла в дом на 10 сантиметров или есть повреждения конструктива помещения; по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, если частично пострадало имущество; по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за полную утрату имущества", - говорится в сообщении. Подать заявление на получение 10 тысяч рублей можно в местной администрации, в МФЦ, ПВР, позже и на Госуслугах. Решение о выплате в 50 тысяч и 100 тысяч рублей будет приниматься по итогам обхода домов комиссиями. По данным властей, на утро вторника вода в затопленных населенных пунктах начала спадать, начинают работу комиссии по оценке ущерба. Кожемяко также отметил, что помощь в просушке помещений, уборке территорий, других необходимых работах окажут спасатели.
https://ria.ru/20230815/shtorm-1890094809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко
Приморцам, потерявшим имущество из-за тайфуна, выплатят компенсации
Приморцы, потерявшие имущество из-за тайфуна, получат по сто тысяч рублей
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости.
Жители Приморья, полностью утратившие имущество в результате наводнения из-за тайфуна "Ханун", получат по 100 тысяч рублей, сообщает краевое правительство
.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю. На утро вторника число подтопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае
сократилось до 2945. Без дорожного сообщения остаются 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко
сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
"Благодаря введению регионального режима ЧС пострадавшие граждане смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, если вода зашла в дом на 10 сантиметров или есть повреждения конструктива помещения; по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, если частично пострадало имущество; по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за полную утрату имущества", - говорится в сообщении.
Подать заявление на получение 10 тысяч рублей можно в местной администрации, в МФЦ, ПВР, позже и на Госуслугах. Решение о выплате в 50 тысяч и 100 тысяч рублей будет приниматься по итогам обхода домов комиссиями.
По данным властей, на утро вторника вода в затопленных населенных пунктах начала спадать, начинают работу комиссии по оценке ущерба.
Кожемяко также отметил, что помощь в просушке помещений, уборке территорий, других необходимых работах окажут спасатели.
Бизнес и аграрии, пострадавшие от тайфуна в Приморье, получат помощь