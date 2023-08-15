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В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина - РИА Новости, 15.08.2023
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина
Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:20
2023-08-15T14:20
2023-08-15T14:21
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД по региону. "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Центрального района областного центра 31-летнюю гражданку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, во время обыска в арендованной квартире на улице Адмирала Чурсина, полицейские обнаружили и изъяли у женщины более 1 килограмма героина. "По имеющейся информации, оптовую партию наркотиков иностранка приобрела через интернет и забрала на территории города Воронежа из тайника-закладки. В дальнейшем злоумышленница должна была расфасовать тяжелый опиоидный наркотик на разовые дозы и распространять его бесконтактным способом на территории Воронежской области", - сообщает полиция. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы. "По ходатайству следователя судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ГУМВД.
https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html
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воронеж, средняя азия, происшествия
Воронеж, Средняя Азия, Происшествия
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина
В Воронеже полиция изъяла у девушки из Средней Азии более килограмма кокаина
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости.
Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД
по региону.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Центрального района областного центра 31-летнюю гражданку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ", - говорится в сообщении.
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По данным ГУМВД, во время обыска в арендованной квартире на улице Адмирала Чурсина, полицейские обнаружили и изъяли у женщины более 1 килограмма героина.
"По имеющейся информации, оптовую партию наркотиков иностранка приобрела через интернет и забрала на территории города Воронежа из тайника-закладки. В дальнейшем злоумышленница должна была расфасовать тяжелый опиоидный наркотик на разовые дозы и распространять его бесконтактным способом на территории Воронежской области", - сообщает полиция.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы. "По ходатайству следователя судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ГУМВД.
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