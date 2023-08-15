Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 15.08.2023 (обновлено: 14:21 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/kokain-1890203910.html
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина - РИА Новости, 15.08.2023
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина
Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:20
2023-08-15T14:21
воронеж
средняя азия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД по региону. "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Центрального района областного центра 31-летнюю гражданку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, во время обыска в арендованной квартире на улице Адмирала Чурсина, полицейские обнаружили и изъяли у женщины более 1 килограмма героина. "По имеющейся информации, оптовую партию наркотиков иностранка приобрела через интернет и забрала на территории города Воронежа из тайника-закладки. В дальнейшем злоумышленница должна была расфасовать тяжелый опиоидный наркотик на разовые дозы и распространять его бесконтактным способом на территории Воронежской области", - сообщает полиция. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы. "По ходатайству следователя судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ГУМВД.
https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html
https://ria.ru/20230403/narkotiki-1862611851.html
воронеж
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, средняя азия, происшествия
Воронеж, Средняя Азия, Происшествия
В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина

В Воронеже полиция изъяла у девушки из Средней Азии более килограмма кокаина

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД по региону.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Центрального района областного центра 31-летнюю гражданку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ", - говорится в сообщении.
Полицейский автомобиль в Праге - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Чехии в коробках с бананами нашли 646 килограммов кокаина, сообщили СМИ
13 августа, 16:39
По данным ГУМВД, во время обыска в арендованной квартире на улице Адмирала Чурсина, полицейские обнаружили и изъяли у женщины более 1 килограмма героина.
"По имеющейся информации, оптовую партию наркотиков иностранка приобрела через интернет и забрала на территории города Воронежа из тайника-закладки. В дальнейшем злоумышленница должна была расфасовать тяжелый опиоидный наркотик на разовые дозы и распространять его бесконтактным способом на территории Воронежской области", - сообщает полиция.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы. "По ходатайству следователя судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ГУМВД.
Сахар - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром
3 апреля, 12:18
 
ВоронежСредняя АзияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала