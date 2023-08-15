https://ria.ru/20230815/kokain-1890203910.html

В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина

В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина - РИА Новости, 15.08.2023

В Воронеже задержали иностранку с более чем килограммом кокаина

Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:20

2023-08-15T14:20

2023-08-15T14:21

воронеж

средняя азия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Полиция задержала в центре Воронежа с более чем 1 килограммом героина гражданку одной из республик Средней Азии, сообщило во вторник ГУМВД по региону. "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Центрального района областного центра 31-летнюю гражданку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, во время обыска в арендованной квартире на улице Адмирала Чурсина, полицейские обнаружили и изъяли у женщины более 1 килограмма героина. "По имеющейся информации, оптовую партию наркотиков иностранка приобрела через интернет и забрала на территории города Воронежа из тайника-закладки. В дальнейшем злоумышленница должна была расфасовать тяжелый опиоидный наркотик на разовые дозы и распространять его бесконтактным способом на территории Воронежской области", - сообщает полиция. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы. "По ходатайству следователя судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ГУМВД.

https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html

https://ria.ru/20230403/narkotiki-1862611851.html

воронеж

средняя азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, средняя азия, происшествия