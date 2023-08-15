https://ria.ru/20230815/kndr-1890241039.html

Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР

Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР - РИА Новости, 15.08.2023

Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР

Агрессивные действия США подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания, загоняя в тупик решение ядерной проблемы Корейского... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:16

2023-08-15T16:16

2023-08-15T16:16

в мире

сша

вашингтон (штат)

корейский полуостров

игорь костюков (генштаб)

главное разведывательное управление рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Агрессивные действия США подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания, загоняя в тупик решение ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Агрессивные действия Вашингтона и отказ от диалога с Пхеньяном подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания. Тем самым Вашингтон сам загоняет в тупик урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в результате политики США Северная Корея не только не отказывается от ядерного оружия, но и считает его "единственной гарантией" обеспечения национальной безопасности.

https://ria.ru/20230815/ssha-1890236593.html

сша

вашингтон (штат)

корейский полуостров

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), корейский полуостров, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф, вооруженные силы рф