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Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР - РИА Новости, 15.08.2023
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16:16 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kndr-1890241039.html
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР - РИА Новости, 15.08.2023
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР
Агрессивные действия США подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания, загоняя в тупик решение ядерной проблемы Корейского... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:16
2023-08-15T16:16
в мире
сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
игорь костюков (генштаб)
главное разведывательное управление рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Агрессивные действия США подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания, загоняя в тупик решение ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Агрессивные действия Вашингтона и отказ от диалога с Пхеньяном подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания. Тем самым Вашингтон сам загоняет в тупик урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в результате политики США Северная Корея не только не отказывается от ядерного оружия, но и считает его "единственной гарантией" обеспечения национальной безопасности.
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сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
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в мире, сша, вашингтон (штат), корейский полуостров, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф, вооруженные силы рф
В мире, США, Вашингтон (штат), Корейский полуостров, Игорь Костюков (Генштаб), Главное разведывательное управление РФ, Вооруженные силы РФ
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР

Глава ГРУ: политика США подталкивает КНДР к созданию сил сдерживания

© Фото : KCNAСеверокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1"
Северокорейский ядерный подводный беспилотник Хиэль-1 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : KCNA
Северокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Агрессивные действия США подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания, загоняя в тупик решение ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
"Агрессивные действия Вашингтона и отказ от диалога с Пхеньяном подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания. Тем самым Вашингтон сам загоняет в тупик урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в результате политики США Северная Корея не только не отказывается от ядерного оружия, но и считает его "единственной гарантией" обеспечения национальной безопасности.
Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР
Вчера, 15:53
 
В миреСШАВашингтон (штат)Корейский полуостровИгорь Костюков (Генштаб)Главное разведывательное управление РФВооруженные силы РФ
 
 
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