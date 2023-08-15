https://ria.ru/20230815/kndr-1890241039.html
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР - РИА Новости, 15.08.2023
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР
Агрессивные действия США подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания, загоняя в тупик решение ядерной проблемы Корейского... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:16
2023-08-15T16:16
2023-08-15T16:16
в мире
сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
игорь костюков (генштаб)
главное разведывательное управление рф
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786159_333:297:872:600_1920x0_80_0_0_1c9db1780c9077bc4002c8f1fd164cff.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Агрессивные действия США подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания, загоняя в тупик решение ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Агрессивные действия Вашингтона и отказ от диалога с Пхеньяном подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания. Тем самым Вашингтон сам загоняет в тупик урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в результате политики США Северная Корея не только не отказывается от ядерного оружия, но и считает его "единственной гарантией" обеспечения национальной безопасности.
https://ria.ru/20230815/ssha-1890236593.html
сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786159_312:208:835:600_1920x0_80_0_0_c26c9483197520d44022817b1da4333e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), корейский полуостров, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф, вооруженные силы рф
В мире, США, Вашингтон (штат), Корейский полуостров, Игорь Костюков (Генштаб), Главное разведывательное управление РФ, Вооруженные силы РФ
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР
Глава ГРУ: политика США подталкивает КНДР к созданию сил сдерживания