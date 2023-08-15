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Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу
Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу
Развитие военного сотрудничества России и КНДР отвечает коренным интересам двух народов и не создает угроз кому бы то ни было, сообщил министр обороны России... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:43
2023-08-15T10:43
2023-08-15T10:43
россия
сергей шойгу
безопасность
кндр (северная корея)
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Развитие военного сотрудничества России и КНДР отвечает коренным интересам двух народов и не создает угроз кому бы то ни было, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. "В ходе визита в Пхеньян я лично убедился в достижениях народа этой страны под руководством председателя государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына в обеспечении собственной безопасности. Ни международная изоляция, ни экономические санкции не смогли остановить развитие Республики. Страна добилась впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач. Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было", - сообщил министр.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность, кндр (северная корея)
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, КНДР (Северная Корея)
Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу
Шойгу: сотрудничество России и КНДР отвечает коренным интересам обоих народов