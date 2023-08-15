https://ria.ru/20230815/kndr-1890134765.html

Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу

Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу

Развитие военного сотрудничества России и КНДР отвечает коренным интересам двух народов и не создает угроз кому бы то ни было, сообщил министр обороны России... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:43

2023-08-15T10:43

2023-08-15T10:43

россия

сергей шойгу

безопасность

кндр (северная корея)

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Развитие военного сотрудничества России и КНДР отвечает коренным интересам двух народов и не создает угроз кому бы то ни было, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. "В ходе визита в Пхеньян я лично убедился в достижениях народа этой страны под руководством председателя государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына в обеспечении собственной безопасности. Ни международная изоляция, ни экономические санкции не смогли остановить развитие Республики. Страна добилась впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач. Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было", - сообщил министр.

https://ria.ru/20230801/vizit-1887465806.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, сергей шойгу, безопасность, кндр (северная корея)