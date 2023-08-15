https://ria.ru/20230815/kitay-1890129098.html

Первые туристы из Хабаровска готовятся к поездке в Китай по безвизу

Первые туристы из Хабаровска готовятся к поездке в Китай по безвизу - РИА Новости, 15.08.2023

Первые туристы из Хабаровска готовятся к поездке в Китай по безвизу

В Хабаровске уже готовы списки первых туристов, которые отправятся в Китай по безвизовому обмену, сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:43

2023-08-15T10:43

2023-08-15T11:07

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Хабаровске уже готовы списки первых туристов, которые отправятся в Китай по безвизовому обмену, сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус."Сегодня в министерстве туризма Хабаровского края заверили списки туристов, которые отправятся в Китай по безвизу (в рамках межправительственного соглашения), – написала она в своем телеграм-канале. – Первая ласточка, а вернее – автобус с хабаровскими путешественниками, поедет в город Бэйдайхэ через пункт пропуска "Амурзет".Он находится в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области. В комментариях министр объяснила, что такой маршрут через соседний регион жителям края предложил туроператор. Екатерина Пунтус добавила, что ближайшее время начнутся безвизовые поездки через Жаохэ и Фуюань.Ранее планировалось, что туристы по безвизу в китайский Фуюань из Хабаровска отправятся в первую неделю августа, однако этого не произошло, причины не назывались.Напомним, министерство экономического развития РФ сообщило, что безвизовый режим с Китаем восстановлен. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа КНР готова принимать группы наших соотечественников. В июле состоялся финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, хабаровск