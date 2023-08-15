https://ria.ru/20230815/kinopoisk-1890176923.html

"Кинопоиск" оштрафовали на миллион рублей за отсутствие плашки "18+"

"Кинопоиск" оштрафовали на миллион рублей за отсутствие плашки "18+" - РИА Новости, 15.08.2023

"Кинопоиск" оштрафовали на миллион рублей за отсутствие плашки "18+"

Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами, например картины Оливера... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:50

2023-08-15T12:50

2023-08-15T12:50

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами, например картины Оливера Стоуна "Александр", без маркировки "18+", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Протокол был составлен за то, что "КиноПоиск" допустил распространение среди несовершеннолетних сведений о ЛГБТ-отношениях, а именно показал фильмы "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без маркировки "18+"."Назначить "КиноПоиск" административное наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - огласила решение судья Елена Коробченко.Представители "КиноПоиска" в суде заявили, что виновными компания себя не считает."В материалах нет доказательств, что фильмы были просмотрены несовершеннолетними... у нас нет технической возможности оформить подписку несовершеннолетним, использование сервиса допускается только совершеннолетними. Кроме того, "КиноПоиск" не классифицирует фильмы, а ориентируется на классификацию Минкульта. В прокатных удостоверениях у этих фильмов стоит маркировка "16+", - заявил делегат онлайн-кинотеатра.Ранее "КиноПоиск" уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" при показе фильмов "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Отель номер 6" и "Дылда".Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.

https://ria.ru/20230815/petrov-1890160678.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, происшествия, оливер стоун, кинопоиск