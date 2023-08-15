https://ria.ru/20230815/kalimatov-1890211484.html
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 15.08.2023
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:46
2023-08-15T14:46
2023-08-15T15:25
политика
россия
владимир путин
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым."Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подросло", - сказал Путин, открывая встречу.Он также поинтересовался ситуацией в республике.
https://ria.ru/20230624/boytsy-1880175763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Путин проводит встречу с главой Ингушетии Калиматовым
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.
"Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подросло", - сказал Путин, открывая встречу.
Он также поинтересовался ситуацией в республике.
Калиматов: бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей