https://ria.ru/20230815/kalimatov-1890211484.html

Путин проводит встречу с главой Ингушетии

Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 15.08.2023

Путин проводит встречу с главой Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:46

2023-08-15T14:46

2023-08-15T15:25

политика

россия

владимир путин

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым."Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подросло", - сказал Путин, открывая встречу.Он также поинтересовался ситуацией в республике.

https://ria.ru/20230624/boytsy-1880175763.html

россия

республика ингушетия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, республика ингушетия, махмуд-али калиматов