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Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 15.08.2023
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14:46 15.08.2023 (обновлено: 15:25 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/kalimatov-1890211484.html
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Путин проводит встречу с главой Ингушетии - РИА Новости, 15.08.2023
Путин проводит встречу с главой Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:46
2023-08-15T15:25
политика
россия
владимир путин
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым."Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подросло", - сказал Путин, открывая встречу.Он также поинтересовался ситуацией в республике.
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россия
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политика, россия, владимир путин, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Путин проводит встречу с главой Ингушетии

Путин проводит встречу с главой Ингушетии Калиматовым

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи. 15 августа 2023
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи. 15 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи. 15 августа 2023
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.
"Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подросло", - сказал Путин, открывая встречу.
Он также поинтересовался ситуацией в республике.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Калиматов: бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей
24 июня, 13:44
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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