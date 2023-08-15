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“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
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16:31 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/inzhenery-1890244260.html
“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ
“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ
Украинские инженеры и механики, находящиеся на фронте, гибнут на минных полях в попытках вернуть уничтоженную западную технику, сообщает газета The New York... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:31
2023-08-15T16:31
в мире
технологии
энтони блинкен
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинские инженеры и механики, находящиеся на фронте, гибнут на минных полях в попытках вернуть уничтоженную западную технику, сообщает газета The New York Times.“Один из заместителей командира батальона ВСУ признался, что по меньшей мере шесть механиков из его подразделения погибли за последние несколько месяцев”, – написано в материале.Отмечается, что с начала контрнаступления солдаты ВСУ понесли большие потери на минных полях. Потери оказались настолько серьезными, что военному командованию пришлось поменять свою тактику.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230815/uvolnenie-1890154527.html
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в мире, технологии, энтони блинкен
В мире, Технологии, Энтони Блинкен
“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ

NYT: инженеры ВСУ массово гибнут на минных полях

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинские инженеры и механики, находящиеся на фронте, гибнут на минных полях в попытках вернуть уничтоженную западную технику, сообщает газета The New York Times.
“Один из заместителей командира батальона ВСУ признался, что по меньшей мере шесть механиков из его подразделения погибли за последние несколько месяцев”, – написано в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Рискует". В Британии заявили о неожиданном ударе Зеленского по Украине
Вчера, 11:35
Отмечается, что с начала контрнаступления солдаты ВСУ понесли большие потери на минных полях. Потери оказались настолько серьезными, что военному командованию пришлось поменять свою тактику.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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В миреТехнологииЭнтони Блинкен
 
 
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