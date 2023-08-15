https://ria.ru/20230815/inzhenery-1890244260.html

“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ

“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023

“Серьезные потери”: в США раскрыли шокирующую правду об инженерах ВСУ

Украинские инженеры и механики, находящиеся на фронте, гибнут на минных полях в попытках вернуть уничтоженную западную технику, сообщает газета The New York... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:31

2023-08-15T16:31

2023-08-15T16:31

в мире

технологии

энтони блинкен

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинские инженеры и механики, находящиеся на фронте, гибнут на минных полях в попытках вернуть уничтоженную западную технику, сообщает газета The New York Times.“Один из заместителей командира батальона ВСУ признался, что по меньшей мере шесть механиков из его подразделения погибли за последние несколько месяцев”, – написано в материале.Отмечается, что с начала контрнаступления солдаты ВСУ понесли большие потери на минных полях. Потери оказались настолько серьезными, что военному командованию пришлось поменять свою тактику.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230815/uvolnenie-1890154527.html

https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, энтони блинкен