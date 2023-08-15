https://ria.ru/20230815/investitsii-1890223071.html

Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы

Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы - РИА Новости, 15.08.2023

Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы

Президент России Владимир Путин 16 августа на совещании с членами правительства обсудит ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:13

2023-08-15T15:13

2023-08-15T15:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 августа на совещании с членами правительства обсудит ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов, сообщает пресс-служба Кремля. "Шестнадцатого августа Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев и глава Коми Владимир Уйба. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20230628/ugol-1880820359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин