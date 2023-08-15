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Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы - РИА Новости, 15.08.2023
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15:13 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/investitsii-1890223071.html
Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы
Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы - РИА Новости, 15.08.2023
Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы
Президент России Владимир Путин 16 августа на совещании с членами правительства обсудит ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:13
2023-08-15T15:13
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 августа на совещании с членами правительства обсудит ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов, сообщает пресс-служба Кремля. "Шестнадцатого августа Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев и глава Коми Владимир Уйба. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин 16 августа обсудит инвестиции в угледобывающие регионы

Путин в среду обсудит инвестиции в неугольные сектора угледобывающих регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 августа на совещании с членами правительства обсудит ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестнадцатого августа Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев и глава Коми Владимир Уйба.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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