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В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе - РИА Новости, 15.08.2023
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04:22 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/gazoprovod-1890098767.html
В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе
В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе - РИА Новости, 15.08.2023
В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе
Филиал "Газпром Газораспределение - Дальний восток" в Уссурийске ликвидировал случившуюся в понедельник аварию на местном газопроводе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:22
2023-08-15T04:22
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Филиал "Газпром Газораспределение - Дальний восток" в Уссурийске ликвидировал случившуюся в понедельник аварию на местном газопроводе, сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Приморского края. В понедельник в региональном министерстве ГО и ЧС РИА Новости рассказали, что произошел порыв на магистральном газопроводе в Уссурийске без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости не было. Газопровод перекрыли, газ выжгли, начались ремонтные работы. Представитель регионального правительства заявил агентству, что причиной аварии могли стать подвижки грунта из-за паводка в городе. "Силами Уссурийского филиала АО "Газпром Газораспределение - Дальний восток" авария ликвидирована. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, в микрорайоне "Семь ветров" прорвало дамбу, что привело к подъему уровня воды и эвакуации жильцов близлежащих домов. Во вторник губернатор Приморья сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что по состоянию на вторник в Приморье подтопленными оставались 2945 домов и 3321 приусадебный участок.
https://ria.ru/20230815/primore-1890091153.html
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происшествия, уссурийск
Происшествия, Уссурийск
В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе

МЧС: в подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске
Наводнение в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наводнение в Уссурийске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Филиал "Газпром Газораспределение - Дальний восток" в Уссурийске ликвидировал случившуюся в понедельник аварию на местном газопроводе, сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Приморского края.
В понедельник в региональном министерстве ГО и ЧС РИА Новости рассказали, что произошел порыв на магистральном газопроводе в Уссурийске без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости не было. Газопровод перекрыли, газ выжгли, начались ремонтные работы. Представитель регионального правительства заявил агентству, что причиной аварии могли стать подвижки грунта из-за паводка в городе.
"Силами Уссурийского филиала АО "Газпром Газораспределение - Дальний восток" авария ликвидирована. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, в микрорайоне "Семь ветров" прорвало дамбу, что привело к подъему уровня воды и эвакуации жильцов близлежащих домов. Во вторник губернатор Приморья сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что по состоянию на вторник в Приморье подтопленными оставались 2945 домов и 3321 приусадебный участок.
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
01:23
 
ПроисшествияУссурийск
 
 
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