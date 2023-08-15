https://ria.ru/20230815/gazoprovod-1890098767.html

В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе

В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе - РИА Новости, 15.08.2023

В подтопленном Уссурийске устранили аварию на газопроводе

Филиал "Газпром Газораспределение - Дальний восток" в Уссурийске ликвидировал случившуюся в понедельник аварию на местном газопроводе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:22

2023-08-15T04:22

2023-08-15T04:22

происшествия

уссурийск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889695107_0:0:3469:1951_1920x0_80_0_0_233f9da3a851ce4716e4d063519f10d8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Филиал "Газпром Газораспределение - Дальний восток" в Уссурийске ликвидировал случившуюся в понедельник аварию на местном газопроводе, сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Приморского края. В понедельник в региональном министерстве ГО и ЧС РИА Новости рассказали, что произошел порыв на магистральном газопроводе в Уссурийске без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости не было. Газопровод перекрыли, газ выжгли, начались ремонтные работы. Представитель регионального правительства заявил агентству, что причиной аварии могли стать подвижки грунта из-за паводка в городе. "Силами Уссурийского филиала АО "Газпром Газораспределение - Дальний восток" авария ликвидирована. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, в микрорайоне "Семь ветров" прорвало дамбу, что привело к подъему уровня воды и эвакуации жильцов близлежащих домов. Во вторник губернатор Приморья сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что по состоянию на вторник в Приморье подтопленными оставались 2945 домов и 3321 приусадебный участок.

https://ria.ru/20230815/primore-1890091153.html

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск