https://ria.ru/20230815/gavayi-1890094523.html

Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни

Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни - РИА Новости, 15.08.2023

Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни

Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99, и в ближайшее время оно может значительно... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:41

2023-08-15T02:41

2023-08-15T02:41

в мире

гавайи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889679215_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a39b25d54237de22c668f2393e3146ba.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99, и в ближайшее время оно может значительно вырасти, заявил в понедельник губернатор региона Джош Грин. "Официальное число жертв достигло 99. Оно значительно вырастет в ближайшие дни, как ожидается", - сказал губернатор в эфире телеканала CNN. Он добавил, что условия, в которых приходится работать спасателям и сотрудникам поисковых служб, остаются очень сложными. По словам главы региона, задействованные в поисках пропавших людей собаки могут работать без перерыва лишь по 15 минут, поскольку температура в зоне проведения операции все еще слишком высока. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

https://ria.ru/20230814/pozhary-1890045596.html

гавайи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гавайи