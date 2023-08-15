https://ria.ru/20230815/gavayi-1890094523.html
Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни
Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни - РИА Новости, 15.08.2023
Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни
Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99, и в ближайшее время оно может значительно... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:41
2023-08-15T02:41
2023-08-15T02:41
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гавайи
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99, и в ближайшее время оно может значительно вырасти, заявил в понедельник губернатор региона Джош Грин. "Официальное число жертв достигло 99. Оно значительно вырастет в ближайшие дни, как ожидается", - сказал губернатор в эфире телеканала CNN. Он добавил, что условия, в которых приходится работать спасателям и сотрудникам поисковых служб, остаются очень сложными. По словам главы региона, задействованные в поисках пропавших людей собаки могут работать без перерыва лишь по 15 минут, поскольку температура в зоне проведения операции все еще слишком высока. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
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в мире, гавайи
Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни
Губернатор: число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости.
Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99, и в ближайшее время оно может значительно вырасти, заявил
в понедельник губернатор региона Джош Грин.
"Официальное число жертв достигло 99. Оно значительно вырастет в ближайшие дни, как ожидается", - сказал губернатор в эфире телеканала CNN.
Он добавил, что условия, в которых приходится работать спасателям и сотрудникам поисковых служб, остаются очень сложными.
По словам главы региона, задействованные в поисках пропавших людей собаки могут работать без перерыва лишь по 15 минут, поскольку температура в зоне проведения операции все еще слишком высока.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
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