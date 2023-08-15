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Международный молодежный форум "Байкал" открылся в Иркутской области
Международный молодежный форум "Байкал" открылся в Иркутской области - РИА Новости, 15.08.2023
Международный молодежный форум "Байкал" открылся в Иркутской области
В Иркутской области открылся международный молодежный форум "Байкал", в котором принимают участие более 600 человек из России, Белоруссии, Казахстана и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:48
2023-08-15T16:48
2023-08-15T16:48
иркутская область
россия
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. В Иркутской области открылся международный молодежный форум "Байкал", в котором принимают участие более 600 человек из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. На байкальском острове Ольхон начал работу международный молодежный форум "Байкал". В этом году он собирает активную молодежь уже в 15 раз. "Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приняли участие в официальном открытии международного молодежного форума "Байкал". Для участия в форуме было подано свыше 6 тысяч заявок со всех российских регионов. Отбор прошли 600 молодых людей из более 60 субъектов страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в форуме принимают участие представители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В этом году он вошел в линейку форумов Росмолодежи, которые в 2023 году объединены общей темой: "Мы можем больше, когда #МыВместе". Результатом форума должны стать более 100 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом. Открывая форум губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что для дальнейшего развития Иркутской области необходима новая команда и ее невозможно построить из одних только старых кадров. Запуская процесс обновления, особое внимание стоит обратить на работу с молодыми политиками, организаторами, активистами. Молодежный форум "Байкал" - это один из путей поиска талантливых людей с новым видением и высокой мотивацией.В среду участников форума ждет защита проектов в рамках двух грантовых конкурсов от Росмолодежи и министерства по молодежной политике Иркутской области. Общая сумма грантовой поддержки составляет 14 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов. На форуме молодые люди встретятся с участниками специальной военной операции в рамках проекта "Твой герой", а также примут участие в акциях по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей для нужд военнослужащих. Участников ждут лекции, мастер-классы, ярмарка молодых предпринимателей Иркутской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, игорь кобзев
Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. В Иркутской области открылся международный молодежный форум "Байкал", в котором принимают участие более 600 человек из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
На байкальском острове Ольхон
начал работу международный молодежный форум "Байкал". В этом году он собирает активную молодежь уже в 15 раз.
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"Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
приняли участие в официальном открытии международного молодежного форума "Байкал". Для участия в форуме было подано свыше 6 тысяч заявок со всех российских регионов. Отбор прошли 600 молодых людей из более 60 субъектов страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в форуме принимают участие представители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В этом году он вошел в линейку форумов Росмолодежи, которые в 2023 году объединены общей темой: "Мы можем больше, когда #МыВместе". Результатом форума должны стать более 100 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом.
Открывая форум губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что для дальнейшего развития Иркутской области необходима новая команда и ее невозможно построить из одних только старых кадров. Запуская процесс обновления, особое внимание стоит обратить на работу с молодыми политиками, организаторами, активистами. Молодежный форум "Байкал" - это один из путей поиска талантливых людей с новым видением и высокой мотивацией.
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В среду участников форума ждет защита проектов в рамках двух грантовых конкурсов от Росмолодежи и министерства по молодежной политике Иркутской области. Общая сумма грантовой поддержки составляет 14 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов.
На форуме молодые люди встретятся с участниками специальной военной операции в рамках проекта "Твой герой", а также примут участие в акциях по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей для нужд военнослужащих. Участников ждут лекции, мастер-классы, ярмарка молодых предпринимателей Иркутской области.