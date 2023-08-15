https://ria.ru/20230815/forum-1890246946.html

Международный молодежный форум "Байкал" открылся в Иркутской области

Международный молодежный форум "Байкал" открылся в Иркутской области - РИА Новости, 15.08.2023

Международный молодежный форум "Байкал" открылся в Иркутской области

В Иркутской области открылся международный молодежный форум "Байкал", в котором принимают участие более 600 человек из России, Белоруссии, Казахстана и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:48

2023-08-15T16:48

2023-08-15T16:48

иркутская область

россия

игорь кобзев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890248059_106:304:1935:1333_1920x0_80_0_0_e0e43f8cac8f3c6a82be9ae6faa48346.jpg

ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. В Иркутской области открылся международный молодежный форум "Байкал", в котором принимают участие более 600 человек из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. На байкальском острове Ольхон начал работу международный молодежный форум "Байкал". В этом году он собирает активную молодежь уже в 15 раз. "Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приняли участие в официальном открытии международного молодежного форума "Байкал". Для участия в форуме было подано свыше 6 тысяч заявок со всех российских регионов. Отбор прошли 600 молодых людей из более 60 субъектов страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в форуме принимают участие представители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В этом году он вошел в линейку форумов Росмолодежи, которые в 2023 году объединены общей темой: "Мы можем больше, когда #МыВместе". Результатом форума должны стать более 100 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом. Открывая форум губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что для дальнейшего развития Иркутской области необходима новая команда и ее невозможно построить из одних только старых кадров. Запуская процесс обновления, особое внимание стоит обратить на работу с молодыми политиками, организаторами, активистами. Молодежный форум "Байкал" - это один из путей поиска талантливых людей с новым видением и высокой мотивацией.В среду участников форума ждет защита проектов в рамках двух грантовых конкурсов от Росмолодежи и министерства по молодежной политике Иркутской области. Общая сумма грантовой поддержки составляет 14 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов. На форуме молодые люди встретятся с участниками специальной военной операции в рамках проекта "Твой герой", а также примут участие в акциях по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей для нужд военнослужащих. Участников ждут лекции, мастер-классы, ярмарка молодых предпринимателей Иркутской области.

https://ria.ru/20230803/sport-1888000397.html

https://ria.ru/20230726/priangare-1886423832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь кобзев