https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html

Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре

Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре - РИА Новости, 15.08.2023

Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре

Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:00

2023-08-15T07:00

2023-08-15T07:00

происшествия

россия

москва

махачкала

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

ил-76

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.

https://ria.ru/20230815/vzryv-1890101637.html

россия

москва

махачкала

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происшествия, россия, москва, махачкала, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, ил-76, центроспас