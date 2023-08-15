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Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре - РИА Новости, 15.08.2023
Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:00
2023-08-15T07:00
2023-08-15T07:00
происшествия
россия
москва
махачкала
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
ил-76
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890101637.html
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происшествия, россия, москва, махачкала, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, ил-76, центроспас
Происшествия, Россия, Москва, Махачкала, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале, Ил-76, Центроспас
Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
МЧС: спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре