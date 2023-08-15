Левый политик Брионес убит в Эквадоре за неделю до выборов
В Эквадоре за неделю до выборов убили оппозиционного политика
© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
МЕХИКО, 15 авг - РИА Новости. Лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его соратники по партии.
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"Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - написала в своем блоге кандидат в президенты от "Гражданской революции" Луиса Гонсалес.
Покушение на политика, который возглавлял подразделение партии, созданной экс-президентом Рафаэлем Корреа, произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо. Его застрелили на митинге в Кито 9 августа, ранения тогда получили еще девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо, который ранее получал угрозы, скончался от огнестрельных ранений. По делу были задержаны шесть человек.
Президент Эквадора Гильермо Лассо в связи с убийством кандидата в президенты объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 60 дней.
Всеобщие выборы в Эквадоре пройдут в воскресенье 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов, представляющих политические силы страны. Место убитого Вильявивенсьо в бюллетенях занял его соратник, журналист Кристиан Сурита.