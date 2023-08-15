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Левый политик Брионес убит в Эквадоре за неделю до выборов - РИА Новости, 15.08.2023
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02:11 15.08.2023 (обновлено: 08:41 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ekvador-1890093655.html
Левый политик Брионес убит в Эквадоре за неделю до выборов
Левый политик Брионес убит в Эквадоре за неделю до выборов - РИА Новости, 15.08.2023
Левый политик Брионес убит в Эквадоре за неделю до выборов
Лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:11
2023-08-15T08:41
в мире
эквадор
кито
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МЕХИКО, 15 авг - РИА Новости. Лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его соратники по партии."Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - написала в своем блоге кандидат в президенты от "Гражданской революции" Луиса Гонсалес. Покушение на политика, который возглавлял подразделение партии, созданной экс-президентом Рафаэлем Корреа, произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо. Его застрелили на митинге в Кито 9 августа, ранения тогда получили еще девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо, который ранее получал угрозы, скончался от огнестрельных ранений. По делу были задержаны шесть человек.Президент Эквадора Гильермо Лассо в связи с убийством кандидата в президенты объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 60 дней.Всеобщие выборы в Эквадоре пройдут в воскресенье 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов, представляющих политические силы страны. Место убитого Вильявивенсьо в бюллетенях занял его соратник, журналист Кристиан Сурита.
https://ria.ru/20230814/ekvador-1889869326.html
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в мире, эквадор, кито, рафаэль корреа, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Кито, Рафаэль Корреа, Гильермо Лассо
Левый политик Брионес убит в Эквадоре за неделю до выборов

В Эквадоре за неделю до выборов убили оппозиционного политика

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 15 авг - РИА Новости. Лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его соратники по партии.
«
"Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - написала в своем блоге кандидат в президенты от "Гражданской революции" Луиса Гонсалес.
Покушение на политика, который возглавлял подразделение партии, созданной экс-президентом Рафаэлем Корреа, произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо. Его застрелили на митинге в Кито 9 августа, ранения тогда получили еще девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо, который ранее получал угрозы, скончался от огнестрельных ранений. По делу были задержаны шесть человек.
Президент Эквадора Гильермо Лассо в связи с убийством кандидата в президенты объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 60 дней.
Всеобщие выборы в Эквадоре пройдут в воскресенье 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов, представляющих политические силы страны. Место убитого Вильявивенсьо в бюллетенях занял его соратник, журналист Кристиан Сурита.
Фернандо Вильявисенсmо - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Эквадоре выбрали замену убитому кандидату в президенты
Вчера, 04:22
 
В миреЭквадорКитоРафаэль КорреаГильермо Лассо
 
 
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