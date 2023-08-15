https://ria.ru/20230815/ekstremizm-1890303576.html

В Волновахе изъяли более 1,5 тысячи книг экстремистского содержания

В Волновахе изъяли более 1,5 тысячи книг экстремистского содержания - РИА Новости, 15.08.2023

В Волновахе изъяли более 1,5 тысячи книг экстремистского содержания

Управление ФСБ России по ДНР изъяло в городе Волновахе более 1,5 тысячи книг экстремистского содержания, которые прославляли Степана Бандеру и Романа Шухевича,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:17

2023-08-15T21:17

2023-08-15T21:17

в мире

волноваха

роман шухевич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

россия

донецкая народная республика

степан бандера

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Управление ФСБ России по ДНР изъяло в городе Волновахе более 1,5 тысячи книг экстремистского содержания, которые прославляли Степана Бандеру и Романа Шухевича, пропагандировали среди несовершеннолетних нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили журналистам в управлении. "В ходе обыска в местах хранения изъято более 1500 книг, изданных с 2014 по 2022 годы. В их содержании, помимо героизации Бандеры и Шухевича, присутствовала пропаганда ЛГБТ, в том числе в произведениях детской литературы", - сообщили в управлении. Кроме того, изъяты учебные материалы по начальной военной подготовке для школьников 10-11 классов, созданные по военным стандартам НАТО. Исполняющая обязанности директора Волновахской центральной районной библиотеки Татьяна Лата пояснила, что в последние годы русскоязычные книги к ним не поступали, несмотря на то, что именно они пользовались спросом среди местных жителей. Более того, русскоязычную литературу надо было списывать. "В запрете она была для широкого пользования. В приоритете - украинская литература… Но мы эту литературу (русскую) никогда не списывали, она была у нас в хранилище, мы ее сохраняли, потому что списать Пушкина, Лермонтова - это вообще кощунство. Тем более, что она пользовалась спросом, мы ее сохраняли", - рассказала Лата. Вместо "неправильной" русскоязычной литературы специально созданный Институт национальной книги присылал материалы, прославляющий Бандеру и Шухевича и пропагандирующий ЛГБТ. "В основном поступали книги от Института национальной книги… Бандера, Шухевич - такие книги были… К нам поступали книги, такого содержания для деток. К примеру, "Принцесса плюс принцесса" и так далее… Да, в последние годы это литература именно с популяризацией ЛГБТ, поступала через наши библиотеки", - рассказала она. По ее словам, сотрудники старались подобные книги на полку не допускать. "Они лежали отдельно, поскольку для наших сотрудников это неприемлемая литература, и мы не считаем, что она нужна для широкого пользования", - заявила она. В то же время украинские военные специально следили за контентом библиотек. "Но я хочу, чтобы вы понимали, что такое военно-гражданская администрация - она имеет все права доступа в любое место и контроля, что там происходит", - отметила Лата.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html

волноваха

россия

донецкая народная республика

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в мире, волноваха, роман шухевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, россия, донецкая народная республика, степан бандера