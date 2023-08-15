https://ria.ru/20230815/dosmotr-1890182234.html

Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил

Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил - РИА Новости, 15.08.2023

Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил

Минобороны России показало кадры работы досмотровой группы 13 августа на сухогрузе "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:08

2023-08-15T13:08

2023-08-15T14:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

черное море

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы досмотровой группы 13 августа на сухогрузе "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил."В ходе проведенных досмотровых мероприятий работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окана" был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил", — подчеркнули в военном ведомстве.На видео показан облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов.В воскресенье, 13 августа, экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау.Как сообщило Минобороны России 19 июля, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Как затем пояснили в МИД, в заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.Россия прекратила участие в зерновой сделке, так как не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.

https://ria.ru/20230812/peregovory-1889710326.html

https://ria.ru/20230813/zerno-1889831021.html

черное море

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры досмотра сухогруза, который следовал под флагом Палау в украинский порт Измаил Минобороны России опубликовало кадры досмотра сухогруза, который следовал под флагом Палау в украинский порт Измаил и был остановлен 13 августа. 2023-08-15T13:08 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черное море, россия