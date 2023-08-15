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Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 15.08.2023 (обновлено: 14:35 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/dosmotr-1890182234.html
Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил
Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил - РИА Новости, 15.08.2023
Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил
Минобороны России показало кадры работы досмотровой группы 13 августа на сухогрузе "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:08
2023-08-15T14:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
черное море
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы досмотровой группы 13 августа на сухогрузе "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил."В ходе проведенных досмотровых мероприятий работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окана" был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил", — подчеркнули в военном ведомстве.На видео показан облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов.В воскресенье, 13 августа, экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау.Как сообщило Минобороны России 19 июля, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Как затем пояснили в МИД, в заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.Россия прекратила участие в зерновой сделке, так как не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.
https://ria.ru/20230812/peregovory-1889710326.html
https://ria.ru/20230813/zerno-1889831021.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры досмотра сухогруза, который следовал под флагом Палау в украинский порт Измаил
Минобороны России опубликовало кадры досмотра сухогруза, который следовал под флагом Палау в украинский порт Измаил и был остановлен 13 августа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черное море, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Черное море, Россия
Минобороны показало кадры досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил

МО показало кадры досмотра 13 августа сухогруза, следовавшего в порт Измаил

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы досмотровой группы 13 августа на сухогрузе "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил.
"В ходе проведенных досмотровых мероприятий работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окана" был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил", — подчеркнули в военном ведомстве.
На видео показан облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов.
В воскресенье, 13 августа, экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау.
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Как сообщило Минобороны России 19 июля, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Как затем пояснили в МИД, в заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.
Россия прекратила участие в зерновой сделке, так как не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЧерное мореРоссия
 
 
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