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Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/donetsk-1890107309.html
Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда
Украинские войска в 07.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:50
2023-08-15T07:50
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в 07.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. По данным представительства, в 04.55 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. В 05.55 обстрелу подвергся Киевский район Донецка, по которому было выпущено три снаряда того же калибра. Представительство также сообщило, что в 06.35 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 152 миллиметра, а через пять минут Калининский район города обстреляли тремя снарядами калибром 155 миллиметров. Представительство добавило, что в 06.45 украинские войска выпустили по Гольмовскому три снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда

ВСУ выпустили по Донецку два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в 07.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
По данным представительства, в 04.55 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. В 05.55 обстрелу подвергся Киевский район Донецка, по которому было выпущено три снаряда того же калибра.
Представительство также сообщило, что в 06.35 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 152 миллиметра, а через пять минут Калининский район города обстреляли тремя снарядами калибром 155 миллиметров.
Представительство добавило, что в 06.45 украинские войска выпустили по Гольмовскому три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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