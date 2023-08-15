https://ria.ru/20230815/donetsk-1890090887.html

ВСУ выпустили 12 "натовских" снарядов по Донецку

ВСУ выпустили 12 "натовских" снарядов по Донецку - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ выпустили 12 "натовских" снарядов по Донецку

Украинские войска более чем за час обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:17

2023-08-15T01:17

2023-08-15T01:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска более чем за час обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 22:00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 22:00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 23:00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - в западной, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между украинскими военными и донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230814/obstrel-1890064600.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

украина

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, украина