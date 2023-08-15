https://ria.ru/20230815/dolzhnost-1890261121.html

Главу судебной администрации Украины отстранили от должности

Главу судебной администрации Украины отстранили от должности - РИА Новости, 15.08.2023

Главу судебной администрации Украины отстранили от должности

Главу государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова отстранили от должности до 24 сентября, его подозревают в коррупции, сообщает во вторник РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:37

2023-08-15T17:37

2023-08-15T17:37

в мире

справки

украина

алексей сальников

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главу государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова отстранили от должности до 24 сентября, его подозревают в коррупции, сообщает во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны. "Судья Высшего антикоррупционного суда ... отстранила председателя государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, от должности до 24 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. Как сообщало ранее глава Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Сальников в марте получил от физического лица взятку в размере 7500 долларов, из которых 5000 должен был передать судьям Верховного суда, а часть оставить себе. В июле САП предъявила ему обвинение по четырем статьям, в том числе "мошенничество", "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". САП Украины 16 мая предъявила обвинение экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицированы по статье "получение неправомерной выгоды", ее санкции предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже украинское издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев.

https://ria.ru/20230811/arest-1889520436.html

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в мире, справки, украина, алексей сальников, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)