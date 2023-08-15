https://ria.ru/20230815/dolzhnost-1890261121.html
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности - РИА Новости, 15.08.2023
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности
Главу государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова отстранили от должности до 24 сентября, его подозревают в коррупции, сообщает во вторник РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:37
2023-08-15T17:37
2023-08-15T17:37
в мире
справки
украина
алексей сальников
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главу государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова отстранили от должности до 24 сентября, его подозревают в коррупции, сообщает во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны. "Судья Высшего антикоррупционного суда ... отстранила председателя государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, от должности до 24 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. Как сообщало ранее глава Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Сальников в марте получил от физического лица взятку в размере 7500 долларов, из которых 5000 должен был передать судьям Верховного суда, а часть оставить себе. В июле САП предъявила ему обвинение по четырем статьям, в том числе "мошенничество", "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". САП Украины 16 мая предъявила обвинение экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицированы по статье "получение неправомерной выгоды", ее санкции предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже украинское издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев.
https://ria.ru/20230811/arest-1889520436.html
https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888807546.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, украина, алексей сальников, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Справки, Украина, Алексей Сальников, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности из-за коррупции