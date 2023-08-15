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Главу судебной администрации Украины отстранили от должности - РИА Новости, 15.08.2023
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17:37 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/dolzhnost-1890261121.html
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности - РИА Новости, 15.08.2023
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности
Главу государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова отстранили от должности до 24 сентября, его подозревают в коррупции, сообщает во вторник РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:37
2023-08-15T17:37
в мире
справки
украина
алексей сальников
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главу государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова отстранили от должности до 24 сентября, его подозревают в коррупции, сообщает во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны. "Судья Высшего антикоррупционного суда ... отстранила председателя государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, от должности до 24 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. Как сообщало ранее глава Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Сальников в марте получил от физического лица взятку в размере 7500 долларов, из которых 5000 должен был передать судьям Верховного суда, а часть оставить себе. В июле САП предъявила ему обвинение по четырем статьям, в том числе "мошенничество", "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". САП Украины 16 мая предъявила обвинение экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицированы по статье "получение неправомерной выгоды", ее санкции предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже украинское издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев.
https://ria.ru/20230811/arest-1889520436.html
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в мире, справки, украина, алексей сальников, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Справки, Украина, Алексей Сальников, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Главу судебной администрации Украины отстранили от должности

Главу судебной администрации Украины отстранили от должности из-за коррупции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главу государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова отстранили от должности до 24 сентября, его подозревают в коррупции, сообщает во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны.
«
"Судья Высшего антикоррупционного суда ... отстранила председателя государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, от должности до 24 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Белгороде арестовали фигурантов дела о коррупции экс-замглавы области
11 августа, 12:25
Как сообщало ранее глава Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Сальников в марте получил от физического лица взятку в размере 7500 долларов, из которых 5000 должен был передать судьям Верховного суда, а часть оставить себе. В июле САП предъявила ему обвинение по четырем статьям, в том числе "мошенничество", "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
САП Украины 16 мая предъявила обвинение экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицированы по статье "получение неправомерной выгоды", ее санкции предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже украинское издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев.
Глава города Димитровграда Андрей Большаков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции
8 августа, 12:08
 
В миреСправкиУкраинаАлексей СальниковСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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