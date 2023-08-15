https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.08.2023

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 различный боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:52

2023-08-15T01:52

2023-08-15T01:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 различный боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 32 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском один обстрел дальнобойными ракетами. (Всего выпущено) 121 единица различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Юрьевка. Согласно представительству, поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе ребенка 2017 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Юрьевке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 74 обстрела.

https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины