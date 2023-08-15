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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:52 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 различный боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:52
2023-08-15T01:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 различный боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 32 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском один обстрел дальнобойными ракетами. (Всего выпущено) 121 единица различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Юрьевка. Согласно представительству, поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе ребенка 2017 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Юрьевке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 74 обстрела.
https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 различный боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 32 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском один обстрел дальнобойными ракетами. (Всего выпущено) 121 единица различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Отмечается, что под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Юрьевка.
Согласно представительству, поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе ребенка 2017 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Юрьевке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 74 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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