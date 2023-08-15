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СМИ: одно из предприятий Днепропетровска загорелось в результате удара
СМИ: одно из предприятий Днепропетровска загорелось в результате удара - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: одно из предприятий Днепропетровска загорелось в результате удара
Пожар вспыхнул на одном из предприятий Днепропетровска в результате удара, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на начальника... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:25
2023-08-15T06:25
2023-08-15T06:25
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на одном из предприятий Днепропетровска в результате удара, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. "На одном из предприятий Днепра вспыхнул пожар", - сообщает издание. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Зеркало недели" писало о взрывах в Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Днепропетровск на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации".
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890101472.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Украина, Вооруженные силы РФ
СМИ: одно из предприятий Днепропетровска загорелось в результате удара
"Зеркало недели": одно из предприятий Днепропетровска горит в результате удара