https://ria.ru/20230815/dekriminalizatsiya-1890161572.html

В Раде предложили декриминализовать порнографию

В Раде предложили декриминализовать порнографию - РИА Новости, 15.08.2023

В Раде предложили декриминализовать порнографию

Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии, он появится на сайте Рады через три дня, сообщил украинский... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:53

2023-08-15T11:53

2023-08-15T11:53

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии, он появится на сайте Рады через три дня, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в телеграм-канале. "Мы декриминализируем порно. Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно... порно с детьми и для детей. За все остальное уголовную ответственность убираем, чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по более тысячи дел в год", - написал Железняк.Он отметил, что над текстом законопроекта депутаты работали совместно с правоохранительным комитетом, общественными организациями, госорганами. Железняк добавил, что текст документа появится на сайте парламента через три дня.

https://ria.ru/20221130/es-1835371130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины