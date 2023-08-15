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В Раде предложили декриминализовать порнографию - РИА Новости, 15.08.2023
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11:53 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/dekriminalizatsiya-1890161572.html
В Раде предложили декриминализовать порнографию
В Раде предложили декриминализовать порнографию - РИА Новости, 15.08.2023
В Раде предложили декриминализовать порнографию
Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии, он появится на сайте Рады через три дня, сообщил украинский... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:53
2023-08-15T11:53
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии, он появится на сайте Рады через три дня, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в телеграм-канале. "Мы декриминализируем порно. Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно... порно с детьми и для детей. За все остальное уголовную ответственность убираем, чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по более тысячи дел в год", - написал Железняк.Он отметил, что над текстом законопроекта депутаты работали совместно с правоохранительным комитетом, общественными организациями, госорганами. Железняк добавил, что текст документа появится на сайте парламента через три дня.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде предложили декриминализовать порнографию

В Раде предложили декриминализовать порнографию из-за фантазий правоохранителей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии, он появится на сайте Рады через три дня, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в телеграм-канале.
"Мы декриминализируем порно. Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно... порно с детьми и для детей. За все остальное уголовную ответственность убираем, чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по более тысячи дел в год", - написал Железняк.
Он отметил, что над текстом законопроекта депутаты работали совместно с правоохранительным комитетом, общественными организациями, госорганами. Железняк добавил, что текст документа появится на сайте парламента через три дня.
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