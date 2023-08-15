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Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 15.08.2023 (обновлено: 16:21 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/bryansk-1890237757.html
Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов
Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2023
Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов
Работник сельхозпредприятия в Брянской области пострадал в результате "действий украинских националистов", он госпитализирован, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:59
2023-08-15T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия в Брянской области пострадал в результате "действий украинских националистов", он госпитализирован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Ранее он информировал о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа, а также об обстреле со стороны ВСУ территории местного сельхозпредприятия. "По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов

Брянский губернатор: при попытке проникновения ДРГ с Украины пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия в Брянской области пострадал в результате "действий украинских националистов", он госпитализирован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Ранее он информировал о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа, а также об обстреле со стороны ВСУ территории местного сельхозпредприятия.
"По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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