https://ria.ru/20230815/bryansk-1890237757.html

Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов

Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2023

Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов

Работник сельхозпредприятия в Брянской области пострадал в результате "действий украинских националистов", он госпитализирован, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:59

2023-08-15T15:59

2023-08-15T16:21

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия в Брянской области пострадал в результате "действий украинских националистов", он госпитализирован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Ранее он информировал о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа, а также об обстреле со стороны ВСУ территории местного сельхозпредприятия. "По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html

брянская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, брянская область, александр богомаз, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр