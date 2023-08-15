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Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов
Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2023
Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов
Работник сельхозпредприятия в Брянской области пострадал в результате "действий украинских националистов", он госпитализирован, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:59
2023-08-15T15:59
2023-08-15T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия в Брянской области пострадал в результате "действий украинских националистов", он госпитализирован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Ранее он информировал о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа, а также об обстреле со стороны ВСУ территории местного сельхозпредприятия. "По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Брянской области пострадал из-за действий украинских националистов
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