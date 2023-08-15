https://ria.ru/20230815/bronezhilet-1890113886.html
"Ростех" представил на "Армии-2023" бронежилет "Оберег"
"Ростех" представил на "Армии-2023" бронежилет "Оберег" - РИА Новости, 15.08.2023
"Ростех" представил на "Армии-2023" бронежилет "Оберег"
"Ростех" представил на форуме "Армия-2023" модернизированный штурмовой бронежилет повышенного класса защиты "Оберег", у которого увеличена площадь защиты, а вес РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:07
2023-08-15T09:07
2023-08-15T09:36
безопасность
кубинка
россия
ростех
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Ростех" представил на форуме "Армия-2023" модернизированный штурмовой бронежилет повышенного класса защиты "Оберег", у которого увеличена площадь защиты, а вес снижен за счет новых материалов, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Оберег" представлен в нескольких модификациях: с металлической плитой класса защиты Бр 4 и выдерживающей попадание автоматных патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, с керамической повышенного класса защиты Бр 5, которая спасает и от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32). Улучшить тактико-технические характеристики брони удалось за счет усовершенствованной технологии производства керамической плиты. "Для штурмового бронежилета важны не только его защитные свойства, но и эргономика – бойцу необходимо сохранять мобильность и быть не скованным в движениях. Нам удалось улучшить характеристики "Оберега", применив более современные материалы. Теперь вес бронежилета в максимальной комплектации, включающей дополнительную защиту шеи и плеч, составляет 9,2 кг, а общая площадь противоосколочной защиты – более 60 дм2", – приводят в корпорации слова гендиректора АО "Октава" (входит в "Ростех") Павла Павленко. Бронежилеты линейки прошли необходимые испытания и сертифицированы в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Элементы экипировки выполнены из непромокаемой ткани. Все секции, включая боковые, с противоосколочными слоями из арамидных материалов во влагозащитных чехлах. Амуниция сохраняет защитные свойства в экстремальных условиях, в воде и при температуре от минус до плюс 40 градусов. Форум "Армия" проходит в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890074444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кубинка, россия, ростех, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Россия, Ростех, Форум "Армия — 2023"
"Ростех" представил на "Армии-2023" бронежилет "Оберег"
"Ростех" представил на "Армии-2023" облегченный штурмовой бронежилет "Оберег"
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости.
"Ростех" представил на форуме "Армия-2023" модернизированный штурмовой бронежилет повышенного класса защиты "Оберег", у которого увеличена площадь защиты, а вес снижен за счет новых материалов, сообщила пресс-служба
госкорпорации.
"Оберег" представлен в нескольких модификациях: с металлической плитой класса защиты Бр 4 и выдерживающей попадание автоматных патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, с керамической повышенного класса защиты Бр 5, которая спасает и от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32). Улучшить тактико-технические характеристики брони удалось за счет усовершенствованной технологии производства керамической плиты.
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"Для штурмового бронежилета важны не только его защитные свойства, но и эргономика – бойцу необходимо сохранять мобильность и быть не скованным в движениях. Нам удалось улучшить характеристики "Оберега", применив более современные материалы. Теперь вес бронежилета в максимальной комплектации, включающей дополнительную защиту шеи и плеч, составляет 9,2 кг, а общая площадь противоосколочной защиты – более 60 дм2", – приводят в корпорации слова гендиректора АО "Октава" (входит в "Ростех") Павла Павленко.
Бронежилеты линейки прошли необходимые испытания и сертифицированы в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно.
Элементы экипировки выполнены из непромокаемой ткани. Все секции, включая боковые, с противоосколочными слоями из арамидных материалов во влагозащитных чехлах. Амуниция сохраняет защитные свойства в экстремальных условиях, в воде и при температуре от минус до плюс 40 градусов.
Форум "Армия" проходит в парке Патриот в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
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