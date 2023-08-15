Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера
Боррель назвал провокацией намерение мятежников судить смещенного главу Нигера
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал намерение мятежников в Нигере обвинить смещенного президента страны Мохамеда Базума в госизмене жестом провокации против демократии в Нигере и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Ранее мятежники в Нигере заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за государственную измену.
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"Я осуждаю намерение хунты обвинить Мохамеда Базума в госизмене. Это очередной жест провокации против демократии в Нигере, ЭКОВАС и партнеров Нигера. Настоятельно призываю к возвращению к конституционному порядку и немедленному освобождению законного президента", - написал Боррель на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.