https://ria.ru/20230815/borrel-1890090193.html

Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера

Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера - РИА Новости, 15.08.2023

Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал намерение мятежников в Нигере обвинить смещенного президента страны Мохамеда Базума в госизмене жестом... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:05

2023-08-15T01:05

2023-08-15T01:05

в мире

нигер

сахель

париж

мохамед базум

жозеп боррель

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694005_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_c90eab27b504071066a337ac22f29008.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал намерение мятежников в Нигере обвинить смещенного президента страны Мохамеда Базума в госизмене жестом провокации против демократии в Нигере и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Ранее мятежники в Нигере заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за государственную измену. "Я осуждаю намерение хунты обвинить Мохамеда Базума в госизмене. Это очередной жест провокации против демократии в Нигере, ЭКОВАС и партнеров Нигера. Настоятельно призываю к возвращению к конституционному порядку и немедленному освобождению законного президента", - написал Боррель на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.

https://ria.ru/20230814/niger-1889954585.html

нигер

сахель

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, сахель , париж, мохамед базум, жозеп боррель, переворот в нигере — 2023