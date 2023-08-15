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Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера - РИА Новости, 15.08.2023
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01:05 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/borrel-1890090193.html
Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера
Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера - РИА Новости, 15.08.2023
Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал намерение мятежников в Нигере обвинить смещенного президента страны Мохамеда Базума в госизмене жестом... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:05
2023-08-15T01:05
в мире
нигер
сахель
париж
мохамед базум
жозеп боррель
переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал намерение мятежников в Нигере обвинить смещенного президента страны Мохамеда Базума в госизмене жестом провокации против демократии в Нигере и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Ранее мятежники в Нигере заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за государственную измену. "Я осуждаю намерение хунты обвинить Мохамеда Базума в госизмене. Это очередной жест провокации против демократии в Нигере, ЭКОВАС и партнеров Нигера. Настоятельно призываю к возвращению к конституционному порядку и немедленному освобождению законного президента", - написал Боррель на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
https://ria.ru/20230814/niger-1889954585.html
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в мире, нигер, сахель , париж, мохамед базум, жозеп боррель, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Сахель , Париж, Мохамед Базум, Жозеп Боррель, Переворот в Нигере — 2023
Боррель назвал провокацией намерение судить смещенного президента Нигера

Боррель назвал провокацией намерение мятежников судить смещенного главу Нигера

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал намерение мятежников в Нигере обвинить смещенного президента страны Мохамеда Базума в госизмене жестом провокации против демократии в Нигере и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Ранее мятежники в Нигере заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за государственную измену.
«
"Я осуждаю намерение хунты обвинить Мохамеда Базума в госизмене. Это очередной жест провокации против демократии в Нигере, ЭКОВАС и партнеров Нигера. Настоятельно призываю к возвращению к конституционному порядку и немедленному освобождению законного президента", - написал Боррель на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
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В миреНигерСахельПарижМохамед БазумЖозеп БоррельПереворот в Нигере — 2023
 
 
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