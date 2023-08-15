Рейтинг@Mail.ru
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 15.08.2023 (обновлено: 17:39 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/blinovskaya-1890247503.html
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.08.2023
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей
По делу блогера Елены Блиновской наложили арест на активы на 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:43
2023-08-15T17:39
происшествия
россия
елена блиновская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814663_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_e375fd65e3cca9c37bd67e761d3fb3a7.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По делу блогера Елены Блиновской наложили арест на активы на 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", передает корреспондент РИА Новости."В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", — сказала она.При этом, по словам адвоката, до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу."Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет и еще несколько месяцев не будет", — заявила защитница. Сальникова добавила, что блогер уже заплатила 55 миллионов рублей налогов.Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, за 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей.Сейчас Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября. Фигурантом дела стал и ее муж Алексей, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она делает все, чтобы выплатить налоги.Кроме того, суд арестовал принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, 62 банковских счета, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход.
https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885459114.html
https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884825197.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814663_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_a2ab33a49a2186ea9dcbd21c064daab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

По делу Блиновской арестовали активы на 64 млрд рублей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По делу блогера Елены Блиновской наложили арест на активы на 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
«
"В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", — сказала она.
При этом, по словам адвоката, до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу.
"Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет и еще несколько месяцев не будет", — заявила защитница.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей
21 июля, 12:11
Сальникова добавила, что блогер уже заплатила 55 миллионов рублей налогов.
Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, за 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей.
Сейчас Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября. Фигурантом дела стал и ее муж Алексей, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она делает все, чтобы выплатить налоги.
Кроме того, суд арестовал принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, 62 банковских счета, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Суд арестовал счета родителей и брата блогера Блиновской
18 июля, 12:05
 
ПроисшествияРоссияЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала