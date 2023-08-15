https://ria.ru/20230815/blinovskaya-1890247503.html
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.08.2023
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей
По делу блогера Елены Блиновской наложили арест на активы на 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:43
2023-08-15T16:43
2023-08-15T17:39
происшествия
россия
елена блиновская
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По делу блогера Елены Блиновской наложили арест на активы на 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", передает корреспондент РИА Новости."В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", — сказала она.При этом, по словам адвоката, до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу."Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет и еще несколько месяцев не будет", — заявила защитница. Сальникова добавила, что блогер уже заплатила 55 миллионов рублей налогов.Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, за 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей.Сейчас Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября. Фигурантом дела стал и ее муж Алексей, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она делает все, чтобы выплатить налоги.Кроме того, суд арестовал принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, 62 банковских счета, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход.
https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885459114.html
https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884825197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей
По делу Блиновской арестовали активы на 64 млрд рублей
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По делу блогера Елены Блиновской наложили арест на активы на 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
«
"В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", — сказала она.
При этом, по словам адвоката, до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу.
"Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет и еще несколько месяцев не будет", — заявила защитница.
Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей
Сальникова добавила, что блогер уже заплатила 55 миллионов рублей налогов.
Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, за 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей.
Сейчас Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября. Фигурантом дела стал и ее муж Алексей, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она делает все, чтобы выплатить налоги.
Кроме того, суд арестовал принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, 62 банковских счета, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход.
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