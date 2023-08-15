https://ria.ru/20230815/blagoustroystvo-1890218965.html
Благоустройство дворов в Подмосковье завершат до конца сентября
Благоустройство дворов в Подмосковье завершат до конца сентября - РИА Новости, 15.08.2023
Благоустройство дворов в Подмосковье завершат до конца сентября
Всего в программе благоустройства в Подмосковье на 2023 год числятся 707 дворов, работы на которых планируют завершить до конца сентября, сообщили в управлении... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:56
2023-08-15T14:56
2023-08-15T14:56
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Всего в программе благоустройства в Подмосковье на 2023 год числятся 707 дворов, работы на которых планируют завершить до конца сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "В этом году в программе благоустройства - 707 дворов. Работы в 370 уже выполнены - это 52% от плана. Полностью их завершат до конца сентября", - отметили в пресс-службе. По словам руководителя главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, в Подмосковье уже сформированы бригады, которые обеспечат ремонт почти 70% детских игровых площадок, закрепленных за муниципальными бюджетными учреждениями. "Сейчас создано 76 бригад, это 525 новых рабочих мест. Они позволят обеспечить ремонт почти 70% детских игровых площадок, которые закреплены за муниципальными бюджетными учреждениями", - отметила Аипова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889993573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), капремонт в москве
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Капремонт в Москве
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Всего в программе благоустройства в Подмосковье на 2023 год числятся 707 дворов, работы на которых планируют завершить до конца сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"В этом году в программе благоустройства - 707 дворов. Работы в 370 уже выполнены - это 52% от плана. Полностью их завершат до конца сентября", - отметили в пресс-службе.
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По словам руководителя главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, в Подмосковье
уже сформированы бригады, которые обеспечат ремонт почти 70% детских игровых площадок, закрепленных за муниципальными бюджетными учреждениями.
"Сейчас создано 76 бригад, это 525 новых рабочих мест. Они позволят обеспечить ремонт почти 70% детских игровых площадок, которые закреплены за муниципальными бюджетными учреждениями", - отметила Аипова, слова которой приводятся в сообщении.