https://ria.ru/20230815/bilety-1890241432.html

Ямальским участникам СВО возместят расходы на билеты для поездки отпуск

Ямальским участникам СВО возместят расходы на билеты для поездки отпуск - РИА Новости, 15.08.2023

Ямальским участникам СВО возместят расходы на билеты для поездки отпуск

Ямальские участники специальной военной операции (СВО) смогут компенсировать расходы на билеты, приобретенные для поездки в отпуск, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:17

2023-08-15T16:17

2023-08-15T16:17

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 15 авг - РИА Новости. Ямальские участники специальной военной операции (СВО) смогут компенсировать расходы на билеты, приобретенные для поездки в отпуск, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Компенсация будет предоставляться участникам специальной военной операции, которые следуют в отпуск из зоны боевых действий в регион и обратно. Новую меру социальной поддержки военнослужащих анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с надымскими военнослужащими и их близкими во время пятого "Честного маршрута", — говорится в сообщении. Размер поддержки — до 30 тысяч рублей. Возместить расходы можно будет за поездки, начиная с 1 января 2024 года. Прием заявлений будет организован после подписания соответствующего постановления на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО или в местном органе соцзащиты. Для получения поддержки необходимо предоставить билеты, подтверждающие факт проезда и его стоимость, а также отпускное удостоверение или направление, пояснили в пресс-службе. "Важно, чтобы прибытие в отпуск было действительно радостным и не обременяло наших героев. Поэтому решили компенсировать и эти затраты. Путь на Ямал неблизкий, особенно с учетом временного ограничения полетов на южные направления. Военнослужащие смогут выбрать уровень комфорта в поезде или самолете на свое усмотрение", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Можно использовать любой вид транспорта, в рамках лимита также будет компенсирован перевес багажа для военнослужащих, отмечает пресс-служба. В конце мая похожую льготу глава региона анонсировал для детей участников СВО. Правом на поддержку размером до 30 тысяч рублей за проезд на каникулы по России уже пользуются неработающие дети до 18 лет и студенты до 23 лет, которые обучаются очно и не вступили в брак. На Ямале предусмотрено почти 50 мер поддержки участников спецоперации и их близких. Это компенсации за посещение детского сада или обучение в вузе, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, обеспечение экипировкой. Для участников СВО оформляются выплаты, реабилитационные сертификаты, уточняют власти.

https://ria.ru/20230808/vosstanovlenie-1888868188.html

ямал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, дмитрий артюхов