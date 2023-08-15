https://ria.ru/20230815/bezopasnost-1890224576.html
Система "Безопасный город" выявила в Ростовской области около 250 пожаров
Система "Безопасный город" выявила в Ростовской области около 250 пожаров - РИА Новости, 15.08.2023
Система "Безопасный город" выявила в Ростовской области около 250 пожаров
Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" с начала текущего года помог выявить в Ростовской области около 250 очагов возгораний, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:18
2023-08-15T15:18
2023-08-15T15:18
ростовская область
ростовская область
аксайский район
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" с начала текущего года помог выявить в Ростовской области около 250 очагов возгораний, сообщил заместитель губернатора области Сергей Бодряков. Одна из ключевых систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" - "Система дистанционного мониторинга природных пожаров" - позволяет на ранней стадии обнаруживать природные пожары, что позволяет минимизировать время реагирования. Система включает все способы обнаружения возгораний: от обращений граждан по номеру 112 до автоматизированного видеомониторинга. По данным правительства региона, для контроля за природными пожарами объединены 60 интеллектуальных камер видеонаблюдения минприроды Ростовской области, 186 обзорных поворотных камер, 34 интеллектуальные камеры с автоматическим распознаванием дыма и огня, системы космического мониторинга природных пожаров. Также к видеомониторингу можно подключить любые находящиеся в радиусе возгорания камеры видеонаблюдения. "Эффективность системы доказана в реальной работе. С начала года система выявила на ранней стадии около 250 очагов возгорания, включая крупный пожар на складе макулатуры в Аксайском районе 21 июля", - приводятся в сообщении областного правительства слова Бодрякова. Аппаратно-программный комплекс был введен в постоянную эксплуатацию на всей территории региона в конце 2021 года. "Безопасный город" включает 43 автоматизированных системы различной ведомственной принадлежности и четыре прогнозно-аналитические модели по реагированию на более чем 20 видов угроз природного и техногенного характера. Первым сегментом комплекса стала Система-112.
https://ria.ru/20190805/1557177014.html
https://ria.ru/20230802/tsentry-1887823521.html
ростовская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, аксайский район, общество
Ростовская область , Ростовская область, Аксайский район, Общество
Система "Безопасный город" выявила в Ростовской области около 250 пожаров
"Безопасный город" помог выявить в Ростовской области 250 пожаров с начала года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" с начала текущего года помог выявить в Ростовской области около 250 очагов возгораний, сообщил заместитель губернатора области Сергей Бодряков.
Одна из ключевых систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" - "Система дистанционного мониторинга природных пожаров" - позволяет на ранней стадии обнаруживать природные пожары, что позволяет минимизировать время реагирования. Система включает все способы обнаружения возгораний: от обращений граждан по номеру 112 до автоматизированного видеомониторинга.
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По данным правительства региона, для контроля за природными пожарами объединены 60 интеллектуальных камер видеонаблюдения минприроды Ростовской области, 186 обзорных поворотных камер, 34 интеллектуальные камеры с автоматическим распознаванием дыма и огня, системы космического мониторинга природных пожаров. Также к видеомониторингу можно подключить любые находящиеся в радиусе возгорания камеры видеонаблюдения.
"Эффективность системы доказана в реальной работе. С начала года система выявила на ранней стадии около 250 очагов возгорания, включая крупный пожар на складе макулатуры в Аксайском районе
21 июля", - приводятся в сообщении областного правительства слова Бодрякова.
Аппаратно-программный комплекс был введен в постоянную эксплуатацию на всей территории региона в конце 2021 года. "Безопасный город" включает 43 автоматизированных системы различной ведомственной принадлежности и четыре прогнозно-аналитические модели по реагированию на более чем 20 видов угроз природного и техногенного характера. Первым сегментом комплекса стала Система-112.
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