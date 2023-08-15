https://ria.ru/20230815/bayden-1890305039.html

Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи

Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи - РИА Новости, 15.08.2023

Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи

Президент США Джо Байден заявил, что посетит пострадавшие от пожаров Гавайи,. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:29

2023-08-15T21:29

2023-08-15T21:29

в мире

гавайи

сша

висконсин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что посетит пострадавшие от пожаров Гавайи,. "Моя жена Джилл и я посетим Гавайи так скоро, как только сможем", - сказал Байден на мероприятии в городе Висконсин. Байден заявил, что не хочет спешить с поездкой, чтобы не мешать экстренным службам устранять последствия стихии. По словам Байдена, число жертв пожаров на Гавайях достигло 99 человек, в некоторых местах горение еще продолжается. Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html

гавайи

сша

висконсин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гавайи, сша, висконсин, джо байден