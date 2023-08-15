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Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи - РИА Новости, 15.08.2023
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21:29 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/bayden-1890305039.html
Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи
Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи - РИА Новости, 15.08.2023
Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи
Президент США Джо Байден заявил, что посетит пострадавшие от пожаров Гавайи,. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:29
2023-08-15T21:29
в мире
гавайи
сша
висконсин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что посетит пострадавшие от пожаров Гавайи,. "Моя жена Джилл и я посетим Гавайи так скоро, как только сможем", - сказал Байден на мероприятии в городе Висконсин. Байден заявил, что не хочет спешить с поездкой, чтобы не мешать экстренным службам устранять последствия стихии. По словам Байдена, число жертв пожаров на Гавайях достигло 99 человек, в некоторых местах горение еще продолжается. Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
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гавайи
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в мире, гавайи, сша, висконсин, джо байден
В мире, Гавайи, США, Висконсин, Джо Байден
Байден заявил о планах посетить пострадавшие от пожаров Гавайи

Байден заявил, что планирует посетить с женой пострадавшие от пожаров Гавайи

© AP Photo / Rick BowmerПоследствия пожаров на Гавайях
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
Последствия пожаров на Гавайях
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что посетит пострадавшие от пожаров Гавайи,.
«
"Моя жена Джилл и я посетим Гавайи так скоро, как только сможем", - сказал Байден на мероприятии в городе Висконсин.
Байден заявил, что не хочет спешить с поездкой, чтобы не мешать экстренным службам устранять последствия стихии.
По словам Байдена, число жертв пожаров на Гавайях достигло 99 человек, в некоторых местах горение еще продолжается.
Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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В миреГавайиСШАВисконсинДжо Байден
 
 
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