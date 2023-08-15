https://ria.ru/20230815/argentina-1890303274.html

Аргентина приостановила экспорт говядины

Аргентина приостановила экспорт говядины - РИА Новости, 15.08.2023

Аргентина приостановила экспорт говядины

Правительство Аргентины приостанавливает на 15 дней экспорт говядины для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:10

2023-08-15T21:10

2023-08-15T21:13

экономика

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг – РИА Новости. Правительство Аргентины приостанавливает на 15 дней экспорт говядины для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в таможенной службе страны. "Мера принята в ожидании соглашения по ценам с консорциумом производителей. Без соглашения не будет разрешений на экспорт", - отмечает СМИ. В понедельник аргентинский песо обвалился более чем на 20% после итогов праймериз, где победил крайне правый политик и экономист Хавьер Милей. Цена на говядину подскочила на 20-30%. Это уже не первый раз, когда власти Аргентины прибегают к приостановке экспорта мяса для урегулирования цен на внутреннем рынке. Подобное решение было реализовано весной 2021 года из-за непрерывного повышения цен.

https://ria.ru/20230810/argentina-1889341423.html

аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, аргентина, в мире