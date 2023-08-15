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Аргентина приостановила экспорт говядины - РИА Новости, 15.08.2023
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21:10 15.08.2023 (обновлено: 21:13 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/argentina-1890303274.html
Аргентина приостановила экспорт говядины
Аргентина приостановила экспорт говядины - РИА Новости, 15.08.2023
Аргентина приостановила экспорт говядины
Правительство Аргентины приостанавливает на 15 дней экспорт говядины для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:10
2023-08-15T21:13
экономика
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг – РИА Новости. Правительство Аргентины приостанавливает на 15 дней экспорт говядины для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в таможенной службе страны. "Мера принята в ожидании соглашения по ценам с консорциумом производителей. Без соглашения не будет разрешений на экспорт", - отмечает СМИ. В понедельник аргентинский песо обвалился более чем на 20% после итогов праймериз, где победил крайне правый политик и экономист Хавьер Милей. Цена на говядину подскочила на 20-30%. Это уже не первый раз, когда власти Аргентины прибегают к приостановке экспорта мяса для урегулирования цен на внутреннем рынке. Подобное решение было реализовано весной 2021 года из-за непрерывного повышения цен.
https://ria.ru/20230810/argentina-1889341423.html
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экономика, аргентина, в мире
Экономика, Аргентина, В мире
Аргентина приостановила экспорт говядины

TN: правительство Аргентины приостановило экспорт говядины на 15 дней

© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг – РИА Новости. Правительство Аргентины приостанавливает на 15 дней экспорт говядины для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в таможенной службе страны.
«
"Мера принята в ожидании соглашения по ценам с консорциумом производителей. Без соглашения не будет разрешений на экспорт", - отмечает СМИ.
В понедельник аргентинский песо обвалился более чем на 20% после итогов праймериз, где победил крайне правый политик и экономист Хавьер Милей. Цена на говядину подскочила на 20-30%.
Это уже не первый раз, когда власти Аргентины прибегают к приостановке экспорта мяса для урегулирования цен на внутреннем рынке. Подобное решение было реализовано весной 2021 года из-за непрерывного повышения цен.
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