https://ria.ru/20230815/alzhir-1890109784.html
В Алжире может появиться Русский дом
В Алжире может появиться Русский дом - РИА Новости, 15.08.2023
В Алжире может появиться Русский дом
Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:23
2023-08-15T08:23
2023-08-15T08:23
в мире
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
алжир (республика)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882449794_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9f8aad63057fa6a41d7abe1ea815fd0.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Сейчас мы ведем активные переговоры по этому поводу с Алжиром. Это та страна, которой мы заинтересованы в плане открытия нашего центра Россотрудничества там", - сказал Шевцов. По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме. "Алжирская сторона по этому поводу всегда выражала полную готовность", - добавил он.
https://ria.ru/20230801/alzhir-1887651357.html
https://ria.ru/20230616/alzhir-1878714919.html
алжир (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882449794_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_86eb85828869c7b7c7da05a1e9ebb974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), алжир (республика)
В мире, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Алжир (республика)
В Алжире может появиться Русский дом
Россия ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в стране
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
"Сейчас мы ведем активные переговоры по этому поводу с Алжиром. Это та страна, которой мы заинтересованы в плане открытия нашего центра Россотрудничества там", - сказал Шевцов.
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности
По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме.
"Алжирская сторона по этому поводу всегда выражала полную готовность", - добавил он.
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира