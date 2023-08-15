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В Алжире может появиться Русский дом - РИА Новости, 15.08.2023
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08:23 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/alzhir-1890109784.html
В Алжире может появиться Русский дом
В Алжире может появиться Русский дом - РИА Новости, 15.08.2023
В Алжире может появиться Русский дом
Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:23
2023-08-15T08:23
в мире
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Сейчас мы ведем активные переговоры по этому поводу с Алжиром. Это та страна, которой мы заинтересованы в плане открытия нашего центра Россотрудничества там", - сказал Шевцов. По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме. "Алжирская сторона по этому поводу всегда выражала полную готовность", - добавил он.
https://ria.ru/20230801/alzhir-1887651357.html
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в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), алжир (республика)
В мире, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Алжир (республика)
В Алжире может появиться Русский дом

Россия ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в стране

© iStock.com / Habib_BoucettaЗалив Алжира
Залив Алжира - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© iStock.com / Habib_Boucetta
Залив Алжира. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
"Сейчас мы ведем активные переговоры по этому поводу с Алжиром. Это та страна, которой мы заинтересованы в плане открытия нашего центра Россотрудничества там", - сказал Шевцов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности
1 августа, 17:24
По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме.
"Алжирская сторона по этому поводу всегда выражала полную готовность", - добавил он.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира
16 июня, 16:49
 
В миреФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Алжир (республика)
 
 
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