https://ria.ru/20230815/alzhir-1890109784.html

В Алжире может появиться Русский дом

В Алжире может появиться Русский дом - РИА Новости, 15.08.2023

В Алжире может появиться Русский дом

Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:23

2023-08-15T08:23

2023-08-15T08:23

в мире

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

алжир (республика)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россотрудничество ведет активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Сейчас мы ведем активные переговоры по этому поводу с Алжиром. Это та страна, которой мы заинтересованы в плане открытия нашего центра Россотрудничества там", - сказал Шевцов. По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме. "Алжирская сторона по этому поводу всегда выражала полную готовность", - добавил он.

https://ria.ru/20230801/alzhir-1887651357.html

https://ria.ru/20230616/alzhir-1878714919.html

алжир (республика)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), алжир (республика)