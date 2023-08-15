https://ria.ru/20230815/alyansy-1890235602.html

США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ

США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023

США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ

США намерены создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай, сообщил во вторник начальник главного... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:46

2023-08-15T15:46

2023-08-15T15:46

игорь костюков (генштаб)

россия

сша

китай

главное разведывательное управление рф

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. США намерены создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай, сообщил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. "Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/aukus-1890128417.html

россия

сша

китай

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игорь костюков (генштаб), россия, сша, китай, главное разведывательное управление рф