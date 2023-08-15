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США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023
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15:46 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/alyansy-1890235602.html
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ
США намерены создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай, сообщил во вторник начальник главного... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:46
2023-08-15T15:46
игорь костюков (генштаб)
россия
сша
китай
главное разведывательное управление рф
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. США намерены создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай, сообщил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. "Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
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игорь костюков (генштаб), россия, сша, китай, главное разведывательное управление рф
Игорь Костюков (Генштаб), Россия, США, Китай, Главное разведывательное управление РФ
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ

Костюков: США хотят создать в АТР подконтрольные альянсы для сдерживания России

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. США намерены создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай, сообщил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Игорь Костюков (Генштаб)РоссияСШАКитайГлавное разведывательное управление РФ
 
 
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