https://ria.ru/20230815/alyansy-1890235602.html
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ
США намерены создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай, сообщил во вторник начальник главного... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:46
2023-08-15T15:46
2023-08-15T15:46
игорь костюков (генштаб)
россия
сша
китай
главное разведывательное управление рф
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. США намерены создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай, сообщил во вторник начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. "Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230815/aukus-1890128417.html
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игорь костюков (генштаб), россия, сша, китай, главное разведывательное управление рф
Игорь Костюков (Генштаб), Россия, США, Китай, Главное разведывательное управление РФ
США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ
Костюков: США хотят создать в АТР подконтрольные альянсы для сдерживания России