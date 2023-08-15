https://ria.ru/20230815/afganistan-1890119444.html

Беженец рассказал о приходе талибов к власти в Афганистане

Беженец рассказал о приходе талибов к власти в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2023

Беженец рассказал о приходе талибов к власти в Афганистане

Захват власти в Афганистане членами радикального движения "Талибан"* застал врасплох местных жителей, рассказал РИА Новости беженец и бывший афганский... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:39

2023-08-15T09:39

2023-08-15T09:39

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Захват власти в Афганистане членами радикального движения "Талибан"* застал врасплох местных жителей, рассказал РИА Новости беженец и бывший афганский госслужащий Аджмал Хусейнхель, бежавший из страны с супругой вскоре после прихода талибов. Ровно два года назад, 15 августа 2021 года, "Талибан"* взял под контроль территорию Афганистана и установил там свое правление. Это событие спровоцировало экономический хаос и дефицит продовольствия, поставив страну на грань гуманитарного кризиса. Тысячи афганцев покинули свои дома и бежали за границу, опасаясь притеснений со стороны новой власти. День Х "Мы не были готовы к этому. Нас не предупреждали, что "Талибан"* захватит Афганистан. Мы не думали, что это случится", - поведал 31-летний мужчина, первые девять дней после прихода талибов находившийся в Кабуле и впоследствии бежавший в США. Он с горечью вспоминает тот день, который навсегда изменил жизни миллионов афганцев. По его словам, ровно два года назад он встретился с коллегами в министерстве транспорта, где работал до бегства в США, чтобы отправить вырученные с продажи туров средства на счет ведомства в Центробанке Афганистана. "В тот день 12 членов "Талибана"* пришли в мой офис и спросили про мою должность. Я ответил, что работаю директором по сбору доходов. Они поинтересовались, почему я не покинул офис по примеру других служащих", - вспоминает Хусейнхель. По его словам, он сразу же напомнил талибам, что они, как и он – афганцы. "Они сказали, что им нужны машины. У них было оружие, поэтому я ответил, что они могут взять любую машину, какую захотят", - добавляет собеседник. Радикалы отнеслись к мужчине благосклонно и не стали изымать его автомобиль, что дало ему возможность беспрепятственно покинуть офис и поехать домой. Добравшись туда, он провалился в сон, переполненный переживаниями относительно событий прошедшего дня. Проснулся мужчина уже наутро и сразу увидел на телефоне более сотни пропущенных звонков от сестры своей супруги, проживающей в Германии. Когда он перезвонил ей, то услышал в трубке сбивчивый и напуганный голос женщины, призвавшей Хусейнхеля и жену как можно скорее поспешить в аэропорт. "Я разбудил супругу, и мы поехали в международный аэропорт имени Хамида Карзая (аэропорт Кабула – ред.). Когда мы прибыли, а это лишь 20 минут от моего дома, там уже находилась огромная толпа из обычных людей из таксистов. Таксисты шутливо выкрикивали: "Такси в США! Такси в Канаду! Они смеялись", - рассказывает афганец. Однако к тому времени талибы уже взяли под контроль ворота аэропорта, и попасть на территорию воздушной гавани просто так было нельзя. Около полуночи, после череды бесплодных попыток и долгих часов ожидания Хусейнхель с супругой были вынуждены вернуться домой. По пути их машину несколько раз останавливали и проверяли талибы – мужчина считает, что боевики искали у него оружие. Побег В последующие несколько дней Хусейнхель редко выходил на улицу. Однако на десятый день ему неожиданно позвонил зять – гражданин США, работавший на американское правительство в качестве переводчика. "Он сказал: "Мне очень жаль. Когда я был в Афганистане, я ничем не мог вам помочь. Однако, если вы доберетесь до аэропорта, солдаты обязательно помогут вам, потому что вы сотрудничали с посольством США", - вспоминает беженец. Именно так они и поступили. Отец Хусейнхеля довез их до аэропорта, однако как только чета вышла из машины и приблизилась к толпе, ожидавшей входа в здание воздушной гавани, на него обрушился град ударов. Талибы били всех в этой очереди, признается мужчина. "От входа это всего лишь пятиминутная прогулка, но нам потребовалось 30 часов, чтобы добраться до ворот аэропорта", - рассказывает он. Когда уже на четвертом по счету КПП его в очередной раз попросили предъявить документы, он показал офицеру контракт, который у него был с посольством США. Офицер безучастно ответил, что ему нет дела до афганских бумаг, после чего приказал семейной паре убираться прочь. Однако затем внезапно американец что-то увидел. Среди документов Хусейнхеля внимание офицера привлек сертификат Агентства США по международному развитию о пройденном мужчине курсе финансового менеджмента. "Он сказал, что это моя виза в США. И меня впустили", - поведал собеседник. Оказавшись внутри и в безопасности, пара получила от американских солдат еду и воду. "Затем через полчаса прилетел самолет, и мы покинули Афганистан. Это был самолет армии США с более чем 400 людьми на борту. Мест не было, люди просто сидели прямо посреди салона", - добавил он. Бежав из Афганистана, мужчина с женой сперва попали в Кувейт, где их продержали на американской военной базе около 10 дней, прежде чем переправить в Вашингтон. Жизнь послеТеперь Хусейнхель проживает в Александрии (штат Вирджиния), где работает водителем такси, пока его супруга пытается устроиться на работу акушеркой. "Я приехал сюда лишь с одной рубашкой. У нас ничего не было. Мы купили машину… Все в кредит. Каждый месяц изо всех сил мы пытаемся вовремя платить по счетам. Это очень тяжело", - признается он. На мужчине лежит тяжкий груз ответственности - содержать приходится как семью в США, так и оставшихся в Афганистане родных, включая сестру, которая борется с раком. Последней из-за низкого уровня медицины на родине приходится каждый месяц ездить в соседний Пакистан, чтобы получать полноценное лечение. "Они должны платить большие деньги полицейским, чтобы пересечь границу, а также талибам и пакистанским солдатам, чтобы те пропустили их на лечение в Пакистан", - поделился беженец. Воспоминания о хаосе двухлетней давности еще свежи в памяти мужчины, однако Хусейнхель уверен, что, вопреки всем невзгодам, ему повезло оказаться в США. Он не оставляет надежды в будущем помочь своим родителям и сестре также перебраться в страну, где и они смогут обрести новый дом.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220627/taliby-1798505582.html

https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html

https://ria.ru/20230212/taliby-1851545564.html

https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848474020.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, афганистан, кабул (город), хамид карзай, талибан, оон