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"Аэрофлоту" присвоен высокий уровень рейтинга ESG-отчетности
"Аэрофлоту" присвоен высокий уровень рейтинга ESG-отчетности - РИА Новости, 15.08.2023
"Аэрофлоту" присвоен высокий уровень рейтинга ESG-отчетности
Российской авиакомпании "Аэрофлот" по итогам 2022 года присвоен рейтинг отчетности ESG на уровне Resg2, что соответствует высокому уровню раскрытия в отчетах... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:24
2023-08-15T17:24
2023-08-15T17:24
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МОСКВА, 15 авг - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российской авиакомпании "Аэрофлот" по итогам 2022 года присвоен рейтинг отчетности ESG на уровне Resg2, что соответствует высокому уровню раскрытия в отчетах информации об устойчивом развитии. Ежегодное исследование информационной открытости крупнейших по выручке отечественных компаний в сфере ESG провели эксперты Рейтингового агентства АК&М. Для составления рейтинга использовались исключительно открытые данные. К рассмотрению принимались как специализированные отчеты, так и профильные разделы в годовых отчетах корпораций. Ведущий отечественный авиаперевозчик улучшил свою позицию по сравнению с результатами 2021 года: набрал 78 баллов и перешел из третьего во второй дивизион российских корпораций с лучшими практиками в сфере ESG. Группа "Аэрофлот" впервые представила отчет о деятельности в области устойчивого развития в 2022 году. Документ был подготовлен в соответствии с основным вариантом Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards). ESG-отчет раскрывает подход Группы к управлению вопросами устойчивого развития и демонстрирует влияние ее деятельности на окружающую среду, а также на экономику и общество в целом. Ранее аспекты, связанные с ESG, раскрывались компанией только в составе годового отчета. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 15 авг - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российской авиакомпании "Аэрофлот" по итогам 2022 года присвоен рейтинг отчетности ESG на уровне Resg2, что соответствует высокому уровню раскрытия в отчетах информации об устойчивом развитии.
Ежегодное исследование информационной открытости крупнейших по выручке отечественных компаний в сфере ESG провели эксперты Рейтингового агентства АК&М. Для составления рейтинга использовались исключительно открытые данные. К рассмотрению принимались как специализированные отчеты, так и профильные разделы в годовых отчетах корпораций.
Ведущий отечественный авиаперевозчик улучшил свою позицию по сравнению с результатами 2021 года: набрал 78 баллов и перешел из третьего во второй дивизион российских корпораций с лучшими практиками в сфере ESG.
Группа "Аэрофлот" впервые представила отчет о деятельности в области устойчивого развития в 2022 году. Документ был подготовлен в соответствии с основным вариантом Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards). ESG-отчет раскрывает подход Группы к управлению вопросами устойчивого развития и демонстрирует влияние ее деятельности на окружающую среду, а также на экономику и общество в целом. Ранее аспекты, связанные с ESG, раскрывались компанией только в составе годового отчета.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.