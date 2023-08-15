https://ria.ru/20230815/aeroflot-1890258209.html

"Аэрофлоту" присвоен высокий уровень рейтинга ESG-отчетности

"Аэрофлоту" присвоен высокий уровень рейтинга ESG-отчетности - РИА Новости, 15.08.2023

"Аэрофлоту" присвоен высокий уровень рейтинга ESG-отчетности

Российской авиакомпании "Аэрофлот" по итогам 2022 года присвоен рейтинг отчетности ESG на уровне Resg2, что соответствует высокому уровню раскрытия в отчетах... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:24

2023-08-15T17:24

2023-08-15T17:24

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МОСКВА, 15 авг - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российской авиакомпании "Аэрофлот" по итогам 2022 года присвоен рейтинг отчетности ESG на уровне Resg2, что соответствует высокому уровню раскрытия в отчетах информации об устойчивом развитии. Ежегодное исследование информационной открытости крупнейших по выручке отечественных компаний в сфере ESG провели эксперты Рейтингового агентства АК&М. Для составления рейтинга использовались исключительно открытые данные. К рассмотрению принимались как специализированные отчеты, так и профильные разделы в годовых отчетах корпораций. Ведущий отечественный авиаперевозчик улучшил свою позицию по сравнению с результатами 2021 года: набрал 78 баллов и перешел из третьего во второй дивизион российских корпораций с лучшими практиками в сфере ESG. Группа "Аэрофлот" впервые представила отчет о деятельности в области устойчивого развития в 2022 году. Документ был подготовлен в соответствии с основным вариантом Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards). ESG-отчет раскрывает подход Группы к управлению вопросами устойчивого развития и демонстрирует влияние ее деятельности на окружающую среду, а также на экономику и общество в целом. Ранее аспекты, связанные с ESG, раскрывались компанией только в составе годового отчета. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы