https://ria.ru/20230814/zhara-1890041068.html
Власти Анапы предупредили о сильной жаре с 15 по 17 августа
Власти Анапы предупредили о сильной жаре с 15 по 17 августа - РИА Новости, 14.08.2023
Власти Анапы предупредили о сильной жаре с 15 по 17 августа
Сильная жара ожидается на территории Анапы в Краснодарском крае с 15 по 17 августа, температура воздуха достигнет 37 градусов, не исключены связанные с высокой... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:31
2023-08-14T18:31
2023-08-14T18:31
анапа
краснодарский край
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Сильная жара ожидается на территории Анапы в Краснодарском крае с 15 по 17 августа, температура воздуха достигнет 37 градусов, не исключены связанные с высокой температурой происшествия, сообщили в пресс-службе мэрии города. "По данным краевого гидрометцентра с 15 по 17 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37 °C. Возможны ЧС и происшествия, связанные с высокой температурой воздуха", - говорится в сообщении телеграмм-канала городской мэрии. Жителей Анапы и туристов предупреждают о соблюдении мер предосторожности, лучше воздержаться от выхода на улицу без головного убора, соблюдать питьевой режим, не прогуливаться под жарким солнцем, сказали в анапской мэрии. Руководителям предприятий нужно принять меры во избежания происшествий, связанных с прогнозом.
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анапа, краснодарский край
Анапа, Краснодарский край
Власти Анапы предупредили о сильной жаре с 15 по 17 августа
Власти предупредили о почти сорокаградусной жаре в Анапе с 15 по 17 августа
СОЧИ, 14 авг - РИА Новости.
Сильная жара ожидается на территории Анапы в Краснодарском крае с 15 по 17 августа, температура воздуха достигнет 37 градусов, не исключены связанные с высокой температурой происшествия, сообщили в пресс-службе
мэрии города.
"По данным краевого гидрометцентра с 15 по 17 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37 °C. Возможны ЧС и происшествия, связанные с высокой температурой воздуха", - говорится в сообщении телеграмм-канала городской мэрии.
Жителей Анапы и туристов предупреждают о соблюдении мер предосторожности, лучше воздержаться от выхода на улицу без головного убора, соблюдать питьевой режим, не прогуливаться под жарким солнцем, сказали в анапской мэрии. Руководителям предприятий нужно принять меры во избежания происшествий, связанных с прогнозом.
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