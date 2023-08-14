https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1890043180.html
В Индии произошло землетрясение
В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.08.2023
В Индии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:47
2023-08-14T18:47
2023-08-14T18:47
индия
в мире
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 14.49 по времени UTC (17.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-западу от города Каримгандж с населением около 55 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1889882211.html
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индия, в мире
В Индии произошло землетрясение
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 14.49 по времени UTC (17.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-западу от города Каримгандж с населением около 55 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2