https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1890043180.html

В Индии произошло землетрясение

В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.08.2023

В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:47

2023-08-14T18:47

2023-08-14T18:47

индия

в мире

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 14.49 по времени UTC (17.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-западу от города Каримгандж с населением около 55 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1889882211.html

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