https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1889919588.html

В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост

В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023

В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:45

2023-08-14T11:45

2023-08-14T11:45

крымский мост

владимир зеленский

михаил шеремет

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост. Ранее Зеленский на видео в телеграм-канале заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту". "Зеленский в очередной раз показал всему миру, что он и его банда – это террористы и военные преступники, которые должны понести наказание. Зеленский публично хвастается попытками нанести удары по гражданской инфраструктуре – Крымскому мосту. Считаю, что в отношении Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, Зеленский может проходить по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за организацию диверсии и теракта. В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили три ракеты противника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20230814/ugroza-1889917548.html

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, владимир зеленский, михаил шеремет, республика крым