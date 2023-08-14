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В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
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11:45 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1889919588.html
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:45
2023-08-14T11:45
крымский мост
владимир зеленский
михаил шеремет
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост. Ранее Зеленский на видео в телеграм-канале заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту". "Зеленский в очередной раз показал всему миру, что он и его банда – это террористы и военные преступники, которые должны понести наказание. Зеленский публично хвастается попытками нанести удары по гражданской инфраструктуре – Крымскому мосту. Считаю, что в отношении Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, Зеленский может проходить по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за организацию диверсии и теракта. В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили три ракеты противника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20230814/ugroza-1889917548.html
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крымский мост, владимир зеленский, михаил шеремет, республика крым
Крымский мост, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Республика Крым
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост

Шеремет призвал завести уголовное дело на Зеленского за атаку на Крымский мост

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост.
Ранее Зеленский на видео в телеграм-канале заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту".
"Зеленский в очередной раз показал всему миру, что он и его банда – это террористы и военные преступники, которые должны понести наказание. Зеленский публично хвастается попытками нанести удары по гражданской инфраструктуре – Крымскому мосту. Считаю, что в отношении Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, Зеленский может проходить по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за организацию диверсии и теракта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
“Его свергнут”: в США предупредили Зеленского об угрозе от ВСУ
11:34
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили три ракеты противника.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
 
Крымский мостВладимир ЗеленскийМихаил ШереметРеспублика Крым
 
 
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