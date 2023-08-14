https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1889919588.html
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:45
2023-08-14T11:45
2023-08-14T11:45
крымский мост
владимир зеленский
михаил шеремет
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост. Ранее Зеленский на видео в телеграм-канале заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту". "Зеленский в очередной раз показал всему миру, что он и его банда – это террористы и военные преступники, которые должны понести наказание. Зеленский публично хвастается попытками нанести удары по гражданской инфраструктуре – Крымскому мосту. Считаю, что в отношении Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, Зеленский может проходить по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за организацию диверсии и теракта. В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили три ракеты противника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20230814/ugroza-1889917548.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, владимир зеленский, михаил шеремет, республика крым
Крымский мост, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Республика Крым
В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за атаку на Крымский мост
Шеремет призвал завести уголовное дело на Зеленского за атаку на Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело и объявить Владимира Зеленского в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост.
Ранее Зеленский на видео в телеграм-канале заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту".
"Зеленский в очередной раз показал всему миру, что он и его банда – это террористы и военные преступники, которые должны понести наказание. Зеленский публично хвастается попытками нанести удары по гражданской инфраструктуре – Крымскому мосту. Считаю, что в отношении Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, Зеленский может проходить по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за организацию диверсии и теракта.
“Его свергнут”: в США предупредили Зеленского об угрозе от ВСУ
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что в районе Керченского пролива
силы ПВО сбили три ракеты противника.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины
атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ
подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.